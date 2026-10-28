Veja negocia canal de notícias 24h na TV aberta - Divulgação/Veja

Veja negocia canal de notícias 24h na TV abertaDivulgação/Veja

Publicado 28/10/2026 00:00 | Atualizado 28/10/2026 06:34

O mercado de canais de notícias no Brasil continua em alta. A Veja, conhecida publicação da Editora Abril, está em uma negociação avançada para assumir um dos canais da RBTV, segundo apurou a Canal D -- a empresa tem três canais em São Paulo: RBTV (14.1), Rede Brasil (12.1) e TV Templo (10.1).

Ao longo da cobertura da eleição presidencial, a Veja arrendou parte da programação da RBTV em dias estratégicos, como durante a apuração dos dois turnos e sabatinas com os candidatos. A ideia agora é que toda a atual programação da rede seja substituída pela Veja+TV, que atualmente opera apenas no sistema Fast. A Abril, no entanto, não está sozinha na disputa: outros players do mesmo gênero já foram procurados pela RBTV para assumir um dos canais da empresa.

Sauditão de volta

Após semanas de suspensão provocada pelo cancelamento do contrato com seu único anunciante, o Campeonato Saudita voltará para a programação da Band já a partir da tarde deste sábado (31). Oficialmente, a emissora diz que decidiu retomar as transmissões do torneio por mera liberalidade, e que nenhum novo contrato publicitário foi fechado até aqui.

Contrato diferente

A Substância teve exibição privilegiada em Tela Quente - Divulgação/TV Globo

A Substância teve exibição privilegiada em Tela QuenteDivulgação/TV Globo

Exibido na última segunda (26) em Tela Quente, A Substância teve um contrato diferenciado para viabilizar a sua transmissão em sinal aberto. A distribuidora do filme não permitiu que a Globo cortasse cenas da produção, transmitida até mesmo com os seus créditos finais, algo raríssimo em TV aberta. Os únicos cortes foram feitos pela própria distribuidora, que fez uma versão mais leve -- mas com pouquíssimas cenas cortadas -- para as redes abertas.

De malas prontas

Ex-Globo, TV Fronteira trocará a Jovem Pan pela Record - Divulgação/TV Fronteira

Ex-Globo, TV Fronteira trocará a Jovem Pan pela RecordDivulgação/TV Fronteira

7 meses depois de firmar parceria com a Jovem Pan, a TV Fronteira está de mudança. O canal de Presidente Prudente, que retransmitiu a programação da Globo para o interior de São Paulo por mais de três décadas, chegou a um acordo com a Record para reforçar a rede de afiliadas da emissora. A troca de bandeira deverá acontecer à meia-noite do dia 16.

É POP OU FLOP?

É pop... a despedida de Celso Freitas do telejornalismo após 56 anos. O agora ex-âncora do SBT News, diferentemente de muitos, soube a hora de parar e ganhou uma belíssima homenagem, podendo se despedir de sua carreira como âncora do SBT Brasil, em TV aberta.

É flop... a ideia do SBT de trocar o The Noite por reprises do seriado Exterminadores do Além. A mudança, ainda que apenas por uma semana, é completamente desnecessária. É mais uma demonstração de falta de respeito com os telespectadores fiéis da programação da rede.