Sabina Simonato ganhará espaço no comando do Jornal Hoje - Reprodução/TV Globo

Sabina Simonato ganhará espaço no comando do Jornal HojeReprodução/TV Globo

Publicado 29/10/2026 00:00 | Atualizado 29/10/2026 06:41

Há quase dois anos como titular do Bom dia São Paulo e do Bom dia Sábado, Sabina Simonato ganhará mais espaço na programação da Globo a partir do próximo ano. A Canal D apurou que a jornalista foi promovida pela emissora e, já no início de 2027, passará a integrar o time de apresentadores do Jornal Hoje aos finais de semana e feriados -- atualmente, a escala de plantonistas do noticioso conta com Andréia Sadi, Alan Severiano, Camila Bomfim, Marcelo Cosme e Zileide Silva.

Será a primeira oportunidade de Sabina como âncora de um jornalístico transmitido em rede nacional, já que os outros dois produtos comandados por ela são regionais. A promoção dela é apenas o primeiro de um dos vários movimentados aguardados na emissora para os próximos meses.

Persona non grata

Demitida do SBT por insinuar uma fraude no resultado das eleições presidenciais, Thayse Teixeira se tornou persona non grata na emissora. Logo no dia em que a reeleição de Lula foi confirmada, a rede exibiu um longo manifesto, afirmando que apoiaria o resultado das urnas. Nos bastidores, todos os apresentadores já foram avisados de que devem evitar críticas ao político e ao PT.

Globo contra afiliada

Flávio Bolsonaro é pivô de crise entre a Globo e afiliada do Paraná - Reprodução/TV Globo

Flávio Bolsonaro é pivô de crise entre a Globo e afiliada do ParanáReprodução/TV Globo

A RPC, afiliada da Globo no Paraná, enfrenta um momento conturbado com a cabeça de rede. A emissora já havia sido advertida pela rede há algumas semanas, depois de um episódio que envolveu a coação de funcionários para votar em Flávio Bolsonaro. Agora, o canal paranense voltou a ser repreendido por não ter enviado repórteres para Porto Iguaçu mesmo tendo uma estrutura robusta em uma cidade vizinha. A Globo, sem a afiliada, precisou apelar para agências internacionais e para as equipes de São Paulo e Brasília.

Ex nas sextas

De Férias com o Ex Brasil integrará programação da Band - Divulgação/MTV

De Férias com o Ex Brasil integrará programação da BandDivulgação/MTV

Em uma movimentação para fortalecer faixas horárias delicadas em sua programação, a Band anunciou a aquisição das primeiras temporadadas de De Férias com o Ex Brasil, reality que faz sucesso nas redes sociais e na TV por assinatura. A ideia, segundo apurou a Canal D, é que o programa da MTV seja exibido em uma das faixas que atualmente sofre com derrotas para a RedeTV! -- a mais provável é a noite de sexta-feira, agora com documentários do mundo animal.

É POP OU FLOP?

É pop... o TV Fama, da RedeTV!. Mesmo com nítidas restrições orçamentárias e sofrendo com o sucateamento que atingiu toda a emissora, o programa segue cumprindo o seu propósito de ser um resumo do dia da vida das celebridades. É mais eficiente, por exemplo, que o Fofocalizando.

É flop... a cobertura pífia de todas as televisões, sem nenhuma exceção, sobre a fuga de Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos. A mídia brasileira levou um olé de dois canais de notícias da Argentina, com muito menos estrutura e, teoricamente, menos fontes relacionadas ao caso.