Sabina Simonato ganhará espaço no comando do Jornal HojeReprodução/TV Globo
Flávio Bolsonaro é pivô de crise entre a Globo e afiliada do ParanáReprodução/TV Globo
De Férias com o Ex Brasil integrará programação da BandDivulgação/MTV
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Sabina Simonato ganhará espaço no comando do Jornal HojeReprodução/TV Globo
Flávio Bolsonaro é pivô de crise entre a Globo e afiliada do ParanáReprodução/TV Globo
De Férias com o Ex Brasil integrará programação da BandDivulgação/MTV
Sabina Simonato é promovida pela Globo
Titular do Bom dia São Paulo e do Bom dia Sábado também passará a integrar o time de apresentadores reservas do Jornal Hoje, exibido em rede nacional
Veja planeja canal de notícias na TV aberta
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Ex-chefão do SBT é demitido outra vez
Mauro Lissoni nem sequer esquentou a cadeira no Grupo Thathi, que administra emissoras parceiras da Record, SBT e da Band em várias regiões do país
Globo já administra danos pós-eleições
Emissora encerra o período eleitoral enfrentando uma das maiores crises reputacionais de sua história; cúpula da rede ficou insatisfeita com a cobertura do pleito
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Apresentador sinalizou ao SBT que não comandará gravações do programa fora do calendário originalmente previsto; clima é ruim nos bastidores do reality show
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Emissora ainda não avalia sanções mais severas contra o apresentador, mas considera que o titular do Domingão não está em um bom momento profissional
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