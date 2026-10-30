Upfront do SBT virou chacota no mercado publicitário - Rogério Pallatta/SBT

Upfront do SBT virou chacota no mercado publicitárioRogério Pallatta/SBT

Publicado 30/10/2026 00:00

Já diria Clodovil: essa festa virou um enterro. O meme do extinto A Casa é Sua, vira e mexe ressuscitado nas redes sociais, resume perfeitamente o sentimento do mercado uma semana depois do desastroso UpUpShow Business, nome adotado pelo SBT para o seu upfront. O evento, realizado com pompa em um dos locais mais caros de São Paulo, virou motivo de piada entre 9 de cada 10 convidados presentes na quinta passada (22).

Conforme antecipado pela coluna de Flávio Ricco, no Portal Leo Dias, a emissora não só não conseguiu fechar negócios com o evento, como gastou mais do que deveria com a festa. A festa, conste-se, micou: não foram poucos os convidados que saíram pela metade, conforme se deparavam com vídeos toscos feitos por inteligência artificial.

O pai da criança

Toda a concepção do evento, incluindo os vídeos de inteligência artificial com erros grotescos, foi feita por Sérgio Valente. Antes de ser alçado ao posto de principal executivo do SBT, com poder de decisão em todos os departamentos, Valente teve uma passagem conturbada pela TMC -- foi sob a sua gestão que a antiga Transamérica perdeu até 40% de audiência em praças estratégicas. Na Globo, ele foi o responsável por acabar com marcas consagradas, como a assinatura da Central Globo de Jornalismo.

Famosos em falta

Tadeu Schmidt é o apresentador do BBB - Reprodução/TV Globo

Tadeu Schmidt é o apresentador do BBBReprodução/TV Globo

Assim como a Record teve dificuldades para montar um bom time para A Fazenda 18, a Globo está sofrendo para achar celebridades relevantes dispostas a encarar a próxima edição do BBB. Diante da atípica quantidade de 'não' dos famosos nas últimas semanas, a rede passou a ir com mais sede ao pote dos veteranos, com o objetivo de formar um elenco que possa ser apelativo, ainda que apenas pelo fator emocional.

Ninguém aguenta

Cariúcha está dando dor de cabeça na RedeTV! - Reprodução/RedeTV!

Cariúcha está dando dor de cabeça na RedeTV!Reprodução/RedeTV!

O temperamento difícil de Cariúcha tornou os bastidores do Superpop insustentáveis. Cláudia Zerbinato, que era diretora-geral da atração desde os tempos de Luciana Gimenez, pediu as contas por não aguentar mais os caprichos da apresentadora. A executiva será substituída por Luiz Afif, remanejado do RedeTV! News.

É POP OU FLOP?

É pop... a proposta do BocaTV, canal de Rodrigo Bocardi que estreará na semana que vem. O jornalista, diferentemente de seus concorrentes no nicho, apostou em uma programação diversificada, e não em eternos debates sobre política e atualidades. Tem potencial.

É flop... o trabalho feito pela Globo na representação de Roque Santeiro. A história não é ruim, longe disso, mas a edição feita pela emissora beira o amadorismo. Não é raro que personagens fiquem sem cabeça por conta do zoom feito para adaptar o folhetim para o formato widescreen.

A Canal D faz uma pausa durante o feriado prolongado e volta a ser publicada na edição de terça-feira (3) de O Dia. Até a volta!

