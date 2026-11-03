Amauri Soares é o atual diretor-geral da TV Globo - Divulgação/TV Globo

Amauri Soares é o atual diretor-geral da TV GloboDivulgação/TV Globo

Publicado 03/11/2026 00:00 | Atualizado 03/11/2026 06:33

Amauri Soares está enfraquecido na Globo. Perdendo espaço gradativamente desde o retorno de Carlos Henrique Schroder, que assumiu uma importante cadeira no conselho de administração da emissora, o poderoso chefão do canal sofreu um duro golpe na semana passada: ele não conseguiu emplacar Paulo Renato Soares, seu irmão, como âncora do Fantástico durante a licença-maternidade de Maju Coutinho.

Desde que Maju anunciou sua gravidez, o irmão de Amauri já se vendia internamente como o mais novo apresentador do Fantástico. Em mais de uma ocasião, ele bradou para amigos que era "a chance de sua vida", depois de uma extensa carreira na reportagem. A família Soares, no entanto, acabou vencida pelos conselheiros, que escolheram o correspondente Rodrigo Carvalho para o posto.

Os bastidores da escolha

Carvalho, que também já havia comandado o Fantástico em outras ocasiões, está baseado em Londres. Da extensa lista de possíveis substitutos para Maju, ele era o menos interessado na vaga: toda a sua família (sua ex-mulher, sua filha e até mesmo sua namorada, irmã do ex-prefeito Eduardo Paes) vive no Reino Unido. Na última vez em que veio ao Brasil, ele precisou ficar no país durante 3 meses, por conta de trâmites burocráticos para a renovação de seu visto -- e não escondeu sua insatisfação com isso. A maioria da equipe do Fantástico só soube da decisão no último final de semana, através de uma matéria publicada em O Globo.

De saída

Edir Macedo é o líder da Igreja Universal - Divulgação/IURD

Edir Macedo é o líder da Igreja UniversalDivulgação/IURD

Pouco mais de um ano depois de arrendar 6 horas da programação da Band de segunda a sexta, a Igreja Universal deixará a emissora na segunda quinzena deste mês. A tendência, segundo apurou a Canal D, é de que os programas da denominação sejam concentrados na Record Multi, canal que a Record lançará na TV aberta em breve. O lançamento, originalmente previsto para o final de outubro, foi adiado por conta de um atraso na montagem dos equipamentos -- a rede está montando um novo master em São Paulo para a geração da programação da emissora.

As novidades do SBT

SBT não deverá fazer mudanças na programação em 2026 - Divulgação/SBT

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Ao longo do feriado, duas novidades da programação do SBT vazaram nas redes sociais: uma nova faixa de novelas mexicanas no final das manhãs e uma nova revista eletrônica chamada Simbora. Ambos, porém, dificilmente vão sair do papel neste ano. Tudo caminha para que nada mude nos últimos meses de 2026, com o Primeiro Impacto das 8h20 às 13h em São Paulo.

É POP OU FLOP?

É pop... a atual fase do Jornal da Globo. Nas últimas semanas, o noticiário passou a abrir mão de sua escalada para ir direto ao tema mais relevante do dia -- invariavelmente em algum assunto relacionado aos incontáveis problemas políticos do país. O telejornal ficou ainda mais dinâmico.

É flop... o tratamento da Globo com a Fórmula 1. Qualquer outro programa é mais importante para a rede do que as corridas da modalidade, que não raramente são deslocadas para a faixa da madrugada, depois dos enfadonhos filmes do Domingo Maior.