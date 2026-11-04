Fernando Pelegio foi dispensado pela Jovem PanDivulgação/Jovem Pan
Nem Sonia Abrão foi capaz de salvar a audiência da RedeTV!Reprodução/RedeTV!
Leo Dias apresentará programa nas noites de quarta-feira da BandDivulgação/Band
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Fernando Pelegio foi dispensado pela Jovem PanDivulgação/Jovem Pan
Nem Sonia Abrão foi capaz de salvar a audiência da RedeTV!Reprodução/RedeTV!
Leo Dias apresentará programa nas noites de quarta-feira da BandDivulgação/Band
Jovem Pan vive crise pós-eleições
Derrota de Flávio Bolsonaro implodiu planos mirabolantes da rede, que tenta readequar suas operações para uma realidade com menos verba de publicidade estatal
Amauri Soares perde força na Globo
Dado como certo para cobrir a licença de Maju Coutinho no Fantástico, irmão do chefão da emissora foi descartado nos 45 do segundo tempo, para surpresa geral
Upfront do SBT vira chacota no mercado
Ideia de Sérgio Valente não só não trouxe novos anunciantes para a empresa, como também afastou marcas que já se relacionavam com a emissora
Sabina Simonato é promovida pela Globo
Titular do Bom dia São Paulo e do Bom dia Sábado também passará a integrar o time de apresentadores reservas do Jornal Hoje, exibido em rede nacional
Veja planeja canal de notícias na TV aberta
Publicação da Editora Abril está em negociação avançada para assumir a operação de um dos canais da RBTV, que administra três redes diferentes em São Paulo
Ex-chefão do SBT é demitido outra vez
Mauro Lissoni nem sequer esquentou a cadeira no Grupo Thathi, que administra emissoras parceiras da Record, SBT e da Band em várias regiões do país
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