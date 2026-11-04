Fernando Pelegio foi dispensado pela Jovem Pan - Divulgação/Jovem Pan

Fernando Pelegio foi dispensado pela Jovem PanDivulgação/Jovem Pan

Publicado 04/11/2026 00:00 | Atualizado 04/11/2026 06:36

A derrota de Flávio Bolsonaro na eleição presidencial abriu uma espécie de caixa de Pandora na Jovem Pan. O canal da família Amaral de Carvalho dava a vitória do candidato como certa, e fez incontáveis investimentos nos últimos 6 meses pensando justamente em um governo simpático ao conglomerado.

A saída de Fernando Pelegio depois de apenas 5 meses no comando artístico e de programação da emissora é apenas mais um capítulo da crise enfrentada pela emissora, que agora tenta readequar suas operações para a mesma realidade de outrora -- com verba limitada e rejeição do mercado publicitário. Nos bastidores, apurou a Canal D, tudo caminha para que o próximo desligamento seja de Walter Zagari, que não consegue vender uma cota publicitária há três meses.

Balde de água fria

Em terceiro lugar entre os canais de notícias da TV por assinatura de forma consecutiva desde setembro do ano passado, a Jovem Pan chegou a ensaiar uma retomada da vice-liderança entre o primeiro e o segundo turno das eleições. A emissora, porém, morreu na praia: ela teve 0,07 ponto de média no Painel Nacional de Televisão em outubro, seu melhor desempenho do ano, mas insuficiente para desbancar a CNN Brasil (0,09) e a GloboNews (0,15).

Derrota em dose dupla

Nem Sonia Abrão foi capaz de salvar a audiência da RedeTV! - Reprodução/RedeTV!

Nem Sonia Abrão foi capaz de salvar a audiência da RedeTV!Reprodução/RedeTV!

Há três meses seguidos com menos audiência que o Globoplay Novelas, a RedeTV! perdeu mais uma posição no ranking dos canais mais assistidos do país em outubro. Na média nacional, o canal teve apenas 0,145291 ponto de média mensal, contra 0,148337 da GloboNews e 0,157568 da emissora de teledramaturgia. Antes das três, surgem ainda Band (0,697969), SBT (1,989294), Record (3,135377) e Globo (10,484768).

Data marcada

Leo Dias apresentará programa nas noites de quarta-feira da Band - Divulgação/Band

Leo Dias apresentará programa nas noites de quarta-feira da BandDivulgação/Band

Depois de quase ser adiado para o próximo ano, Dossiê Celebridades finalmente ganhou data de estreia na Band: o novo programa de Leo Dias entrará no ar no dia 18, às 22h30, na faixa em que a rede atualmente transmite filmes. A Canal D já assistiu aos primeiros episódios do projeto e ficou surpreendida com a qualidade da produção, digna dos documentários de grandes plataformas de streaming.

É POP OU FLOP?

É pop... o Comédia SBT. Depois de um início turbulento, o programa realmente encontrou o seu lugar nas madrugadas de domingo. Mesmo com nítidas restrições orçamentárias, Rodrigo Capella e Victor Sarro conseguiram acertar a mão com um formato simples, mas engraçado.

É flop... o Mais Você sem Ana Maria Braga. A ausência da apresentadora, aliada ao trabalho ruim da atual direção do programa, faz com que o programa fique insuportável. Os conteúdos que o matinal está exibindo há alguns dias são dignos da TV da Noruega, e não do Brasil.