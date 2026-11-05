Roque Santeiro não vingou na sessão Edição Especial - Divulgação/TV Globo

Roque Santeiro não vingou na sessão Edição EspecialDivulgação/TV Globo

Publicado 05/11/2026 00:00 | Atualizado 05/11/2026 06:39

A Globo está preocupada com os baixos índices de audiência de Roque Santeiro. O folhetim continua na liderança de sua faixa horária em todo o Painel Nacional de Televisão, mas com números muito abaixo das expectativas da alta cúpula da rede, que apostava que a novela conseguiria reestruturar a faixa depois de Além do Tempo, que saiu de cena como menor ibope da história da faixa da Edição Especial.

Desde a semana passada, o canal passou a condensar até 3 capítulos originais da trama em apenas um só. A ideia, segundo apurou a Canal D, é antecipar a segunda fase da história, que começa a partir do capítulo 52, quando Aguinaldo Silva assume a autoria da novela. Na terça-feira (3), Roque Santeiro marcou apenas 9,56 pontos no ibope nacional.

Audiência em queda livre

9,56 pontos é a média dos sonhos para outras TVs, mas é um índice desastroso para os padrões da Globo. Na terça-feira, Roque Santeiro praticamente empatou com o jornal local da manhã (8,86) e teve menos público que a Sessão da Tarde (10,20). A novela teve share -- percentual de TVs ligadas na faixa horária -- de apenas 26%, sendo responsável pela pior performance de toda a programação da Globo entre 6h e 23h34, quando entrou no ar Avisa Lá Que Eu Vou.

Teleton tenso

Silvia Abravanel pesou o clima no Teleton - Reprodução/Redes Sociais

Silvia Abravanel pesou o clima no TeletonReprodução/Redes Sociais

Os bastidores do Teleton estão tensos por conta das últimas declarações de Silvia Abravanel sobre Virginia Fonseca, que desistiu de participar de maratona beneficente. Os momentos da influenciadora no palco rendiam picos de arrecadação para a campanha ao longo dos últimos anos -- antes de toda a confusão, a meta do evento já havia sido reduzida em R$ 5 milhões. Há também um grande temor de que Silvia receba uma onda de ataques nas redes sociais, tirando o foco da campanha.

Agora vai?

Jorge Lordello virou responsável pela maior audiência da RedeTV! - Reprodução/RedeTV!

Jorge Lordello virou responsável pela maior audiência da RedeTV!Reprodução/RedeTV!

A RedeTV! estreará nesta sexta-feira (6) a última novidade de sua programação. Trata-se do Operação Resgate, um spin-off do Operação de Risco, que se tornou responsável pelos melhores índices de audiência da emissora -- leia-se: é a única atração que ainda marca mais que 1 ponto. O programa é a esperança da rede para conseguir emplacar algum sucesso em 2026, já que todas as novas atrações lançadas nos últimos meses estão com médias próximas do traço.

É POP OU FLOP?

É pop... o bom momento do jornalismo local da Record Rio. Não é raro que o Balanço Geral, comandado por Tino Júnior, consiga a maior audiência da franquia em todo o país. Na semana passada, o jornalístico chegou ao primeiro lugar no Ibope, desbancando a Globo.

É flop... a fase da Jovem Pan News. O canal, que passou os últimos meses dando como certa a vitória de Flávio Bolsonaro nas eleições presidenciais, passou a demitir executivos e funcionários que nada tinham a ver com a aposta fracassada da empresa, que agora corrre atrás do prejuízo.