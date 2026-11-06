Ciro Bottini é o apresentador dos sorteios do HiperXCAP - Divulgação/RedeTV!

Ciro Bottini é o apresentador dos sorteios do HiperXCAPDivulgação/RedeTV!

Publicado 06/11/2026 00:00

A situação da RedeTV! não é nada boa. Com sério risco de perder os programas da Igreja Universal, assim como a Band, a emissora de Amilcare Dallevo Jr. sofrerá mais um desfalque no seu caixa a partir de agora: o HiperXCAP, que arrendava uma noite do horário nobre da rede há 2 anos, rescindiu seu contrato e deixou a programação do canal na noite de ontem (5). O título de capitalização, que pagava R$ 4,8 milhões anuais pelo espaço de uma hora na programação, se incomodou com os insistentes pedidos da emissora, que não raramente pedia para que o horário dos sorteios fosse modificado.

A Canal D apurou que, inicialmente, o HiperXCAP ficará somente na programação da Record News, que já exibia os sorteios simultaneamente -- e com mais audiência do que na RedeTV!. O título de capitalização, porém, já negocia a compra de uma hora do horário nobre da Band.

Menos dinheiro, mais demissões

Com a saída do HiperXCAP, quem está perdendo o sono é a equipe de O Grande Vencedor, game show lançado pela RedeTV! no final de agosto. Deficitário, o programa compartilhava funcionários justamente com os sorteios do título de capitalização. Nos bastidores, a teoria de que o formato será descontinuado está ganhando força, já que não faz sentido manter profissionais que agora estarão unicamente vinculados a um programa de baixo rendimento comercial e de audiência.

Correndo contra o tempo

Edir Macedo é o dono da Record e o líder da Igreja Universal - Reprodução/Record

Edir Macedo é o dono da Record e o líder da Igreja UniversalReprodução/Record

Com as obras dos equipamentos da Record Multi finalmente avançadas em São Paulo, as equipes da emissora já iniciaram também trabalhos em outras capitais. Todas as regiões que contam com o sinal da Record, através de afiliadas ou operações próprias, vão receber o subcanal, que servirá principalmente para atrações da Igreja Universal. A ideia é que a operação esteja pronta o quanto antes -- o primeiro prazo, de 30 de outubro, virou irreal diante da complexidade da implantação de um projeto tão robusto em estruturas diferentes em cada praça.

Alô, Virginia

Virginia Fonseca não participará presencialmente do Teleton - Divulgação/SBT

Virginia Fonseca não participará presencialmente do TeletonDivulgação/SBT

Virginia Fonseca quer distância do SBT. Incomodada com as falas de Silvia Abravanel, que disse que ela deveria perder a guarda das próprias filhas, a influenciadora sequer aceitou ser associada ao Teleton. A emissora planejava filmar a visita da ex-contratada à AACD para exibir durante a campanha beneficente, mas a apresentadora vetou o acompanhamento da rede. Ela preferiu deixar o material exclusivo para as suas redes sociais.

É POP OU FLOP?

É pop... o Teleton 2026, que começa na noite de hoje (6). Os anos passam e o evento continua sendo um dos momentos mais nobres de toda a TV brasileira. É e sempre será louvável que o SBT abra mão de sua programação regular por mais de 24h para arrecadar fundos para a AACD.

É flop... a briga entre o Primeiro Impacto e os programas matinais da Record. Ontem, o Fala Brasil e o Hoje em Dia subiram o tom ao dar espaço para entrevistas que acusavam a emissora concorrente de estar mentindo em entradas ao vivo sobre um assassinato em São Paulo.

A Canal D volta a ser publicada na edição de segunda-feira (9) de O Dia. Bom final de semana!