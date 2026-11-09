Virginia Fonseca não é mais bem-vinda no SBT - Divulgação/SBT

Virginia Fonseca não é mais bem-vinda no SBTDivulgação/SBT

Publicado 09/11/2026 00:00

Virginia Fonseca não tem mais as portas abertas no SBT. Menos de 1 ano depois de ter deixado a emissora para tentar a sorte em uma desastrosa empreitada na Globo, a influenciadora virou 'persona non grata' para os executivos da rede depois de desistir de participar do Teleton diante de comentários feitos por Silvia Abravanel, uma das executivas do canal -- a apresentadora do Sábado Animado disse que a loira deveria perder a guarda de seus filhos por conta de seu comportamento na internet.

A Canal D apurou que o veto ao nome de Virginia atingirá até mesmo os programas da emissora. Desde a semana passada, os apresentadores e atrações do SBT foram orientados a não citar a influenciadora, exceto em casos estritamente necessários. Já na sexta-feira (6), um apresentador foi repreendido ao vivo por citar Virginia em uma pauta não relacionada a empresária.

Grade voadora

O Em Família com Eliana continua sendo o elo mais fraco da programação dominical da Globo. Depois de ter ficado fora do ar ontem (8) por conta do GP do Brasil da Fórmula 1, a atração voltará ao ar no próximo domingo (15) em um horário bem diferente do normal: pela ausência do Campeonato Brasileiro, o programa será exibido às 16h35, depois de dois filmes nas sessões Temperatura Máxima (12h30) e Campeões de Bilheteria (14h30).

Demissões na RedeTV!

Miguel Anderson Costa era o apresentador do agora extinto Nordeste do Povo - Reprodução/RedeTV!

Miguel Anderson Costa era o apresentador do agora extinto Nordeste do PovoReprodução/RedeTV!

A última sexta-feira (6) foi de terror na RedeTV!. Diante da perda do contrato com o HiperXCAP e com a redução dos investimentos da Petrobras, que patrocinava telejornais locais da emissora, o canal extingiu o jornal Nordeste do Povo, que completaria 1 ano no ar neste mês. Toda a equipe do noticioso foi demitida. Além disso, a rede também promoveu cortes na equipe de O Grande Vencedor, que também era responsável pela produção dos sorteios do título de capitalização.

Surfando na onda

Audiência dos Desenhos Bíblicos cresceu com polêmica - Reprodução/Record

Audiência dos Desenhos Bíblicos cresceu com polêmicaReprodução/Record

Empolgada com a repercussão gratuita provocada por uma tentativa de reclassificação, a Record decidiu relançar a sua faixa de desenhos bíblicos com uma chamada narrada por Roberto Cabrini, principal nome do telejornalismo da emissora. A iniciativa deu certo: as animações foram vice-líderes de audiência em São Paulo e no Rio de Janeiro neste domingo (8), com 60% e 31% mais telespectadores que o SBT, respectivamente.

É POP OU FLOP?

É pop... a novela A Nobreza do Amor, que chegou ao fim na Globo na última sexta-feira. Mesmo com audiência abaixo das expectativas, é evidente que estamos falando de uma trama com alta qualidade, sendo uma forte candidata ao Emmy do gênero no próximo ano.

É flop... a quase inexistente divulgação de A Traição, novela que a Band estreará na noite desta segunda-feira (9). Nos intervalos da emissora, a maior parte das chamadas é do reality De Férias com o Ex, que entrará no ar apenas na sexta. Vai entender...