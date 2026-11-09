Virginia Fonseca não é mais bem-vinda no SBTDivulgação/SBT
Miguel Anderson Costa era o apresentador do agora extinto Nordeste do PovoReprodução/RedeTV!
Audiência dos Desenhos Bíblicos cresceu com polêmicaReprodução/Record
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Virginia Fonseca não é mais bem-vinda no SBTDivulgação/SBT
Miguel Anderson Costa era o apresentador do agora extinto Nordeste do PovoReprodução/RedeTV!
Audiência dos Desenhos Bíblicos cresceu com polêmicaReprodução/Record
Virginia vira persona non grata no SBT
Ex-apresentadora do Sabadou não é mais bem-vinda na emissora depois de polêmica envolvendo Silvia Abravanel e o Teleton; nome da influenciadora deve ser evitado
RedeTV! perde mais um anunciante
Há 2 anos na programação da emissora, HiperXCAP preferiu ficar apenas na grade da Record News; título de capitalização também negocia ida para a Band
Globo já se preocupa com Roque Santeiro
Emissora quer antecipar a chegada da segunda fase da trama, que acontece apenas no capítulo 52 da versão original do folhetim
Jovem Pan vive crise pós-eleições
Derrota de Flávio Bolsonaro implodiu planos mirabolantes da rede, que tenta readequar suas operações para uma realidade com menos verba de publicidade estatal
Amauri Soares perde força na Globo
Dado como certo para cobrir a licença de Maju Coutinho no Fantástico, irmão do chefão da emissora foi descartado nos 45 do segundo tempo, para surpresa geral
Upfront do SBT vira chacota no mercado
Ideia de Sérgio Valente não só não trouxe novos anunciantes para a empresa, como também afastou marcas que já se relacionavam com a emissora
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