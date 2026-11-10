Craque Neto comandava o Apito Final, cancelado pela BandReprodução/Band
Katiúzia Rios era a apresentadora do Brasil do PovoReprodução/RedeTV!
Daniela Beyruti comemorou êxito de mais uma edição do TeletonDivulgação/SBT
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Craque Neto comandava o Apito Final, cancelado pela BandReprodução/Band
Katiúzia Rios era a apresentadora do Brasil do PovoReprodução/RedeTV!
Daniela Beyruti comemorou êxito de mais uma edição do TeletonDivulgação/SBT
Band troca Neto por bichinhos fofinhos
Cancelado por baixa audiência e faturamento abaixo das expectativas, Apito Final será substituído pelo Planeta Selvagem, sessão de documentários do mundo animal
Virginia vira persona non grata no SBT
Ex-apresentadora do Sabadou não é mais bem-vinda na emissora depois de polêmica envolvendo Silvia Abravanel e o Teleton; nome da influenciadora deve ser evitado
RedeTV! perde mais um anunciante
Há 2 anos na programação da emissora, HiperXCAP preferiu ficar apenas na grade da Record News; título de capitalização também negocia ida para a Band
Globo já se preocupa com Roque Santeiro
Emissora quer antecipar a chegada da segunda fase da trama, que acontece apenas no capítulo 52 da versão original do folhetim
Jovem Pan vive crise pós-eleições
Derrota de Flávio Bolsonaro implodiu planos mirabolantes da rede, que tenta readequar suas operações para uma realidade com menos verba de publicidade estatal
Amauri Soares perde força na Globo
Dado como certo para cobrir a licença de Maju Coutinho no Fantástico, irmão do chefão da emissora foi descartado nos 45 do segundo tempo, para surpresa geral
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