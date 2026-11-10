Craque Neto comandava o Apito Final, cancelado pela Band - Reprodução/Band

Craque Neto comandava o Apito Final, cancelado pela BandReprodução/Band

Publicado 10/11/2026 00:00

Depois de 3 anos no ar, o Apito Final chegou ao fim na noite de ontem (9). O esportivo semanal comandado pelo ex-jogador José Ferreira Neto foi cancelado pela Band depois de menos de 1 ano nas noites de segunda, ocupando o espaço deixado por Galvão Bueno -- antes, a atração era exibida aos domingos. A rede decidiu dar um ponto final no projeto em virtude da baixa audiência e do faturamento abaixo das expectativas.

A Canal D apurou que as noites de segunda-feira da Band, já a partir da próxima semana, serão ocupadas pela sessão de documentários de bichinhos fofinhos Planeta Selvagem. Com isso, além do mundo animal, a faixa de shows da rede terá MasterChef (terças), Dossiê Celebridades (quartas), Linha de Combate (quintas), De Férias com o Ex Brasil (sextas), Documento Band (sábados) e O Som dos Oceanos (domingos).

Taça na Band

A taça da Copa do Mundo Feminina estará na sede da Band nesta quarta-feira (11). As rádios Bandeirantes e BandNews FM, que irão transmitir o torneio em 2027, vão apresentar o troféu em seus respectivos estúdios antes da exposição no hall de entrada da empresa. A ação contará com um grande esquema de segurança de profissionais da FIFA.

Brasil sem Povo

Katiúzia Rios era a apresentadora do Brasil do Povo - Reprodução/RedeTV!

Katiúzia Rios era a apresentadora do Brasil do PovoReprodução/RedeTV!

Depois de acabar com o Nordeste do Povo na última sexta-feira (6), a RedeTV! acabou ontem (9) com o Brasil do Povo. Toda a equipe do jornalístico foi demitida, com exceção da apresentadora Katiúzia Rios, que sobreviveu por ter outro programa na grade da emissora, o semanal Vizinhos em Guerra. A expectativa interna é de que o canal promova mais cortes nos próximos dias.

SBT celebra Teleton

Daniela Beyruti comemorou êxito de mais uma edição do Teleton - Divulgação/SBT

Daniela Beyruti comemorou êxito de mais uma edição do TeletonDivulgação/SBT

Em comunicado interno enviado aos funcionários nesta segunda-feira, Daniela Beyruti celebrou o êxito de mais uma edição do Teleton. "Poucas pessoas sabem, mas, às 18h, existia uma chance muito grande de não alcançarmos a meta. Ainda faltavam mais de R$ 6 milhões! Todas as empresas já estavam com seus cheques preparados, e esses R$ 6 milhões teriam que vir de pessoas físicas. E vieram! Tenho orgulho do time que temos", festejou a filha de Silvio Santos no texto obtido pela Canal D.

É POP OU FLOP?

É pop... a cobertura feita pela Globo e pelo SporTV do GP de São Paulo da Fórmula 1. Contrariando expectativas, o conglomerado conseguiu -- mesmo na TV aberta -- entregar tanto espaço quanto a Band, que tem uma grande muito mais flexível, entregava nos últimos anos.

É flop... o tratamento da Globo com o Em Família com Eliana. Quase 1 ano já se passou e a atração continua sendo feito de gato e sapato pela emissora, sem ter um horário fixo na grade de programação. Além de desrespeitoso com o público, é um desrespeito com a apresentadora.