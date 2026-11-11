Lá na Minha Terra é a nova novela das 6 da Globo - Divulgação/TV Globo

Lá na Minha Terra é a nova novela das 6 da GloboDivulgação/TV Globo

Publicado 11/11/2026 00:00

A direção da Globo não está se importando com a enxurrada de críticas recebidas por Lá na Minha Terra na imprensa especializada e nas redes sociais. Os primeiros capítulos da novela, acusada de retratar um Nordeste não condizente com a realidade, foram bem recebidos nos testes feitos com funcionários da emissora nas últimas semanas. Executivos do canal, segundo apurou a Canal D, apostam que a problematização da trama não sairá de uma bolha muito fechada da internet.

Até aqui, a cúpula da Globo aposta seriamente no êxito da trama. O principal fator da balança é o sucesso das demais produções de Mário Teixeira na faixa horária -- muitos deles, inclusive, com produções que tem os mesmos elementos agora criticados pelas redes sociais.

Novela regional?

A Rede Massa, afiliada do SBT no Paraná, está exibindo chamadas prometendo a estreia de uma novela regional, chamada A Gente Se Vira, para o mês de dezembro. O comercial, de 45 segundos, já está sendo exibido na programação e nada explica sobre a trama. Apenas mostra o depoimento de uma escritora, gravado no estúdio multiuso da emissora em Curitiba.

A Traição em alta

A Traição estreou com boa audiência na Band - Divulgação/Band

A Traição estreou com boa audiência na BandDivulgação/Band

Nova novela turca da Band, A Traição estreou com bons índices de audiência no Painel Nacional de Televisão. Levantamento obtido em primeira mão pela Canal D revela que o primeiro capítulo da trama conquistou 36% mais audiência do que a estreia de Café com Aroma de Mulher e 22% mais do que Cruel Istambul. Em algumas cidades, o folhetim chegou ao terceiro lugar no Ibope.

BocaTV premiado

Rodrigo Bocardi é o fundador do BocaTV, plataforma digital de notícias - Reprodução/BocaTV

Rodrigo Bocardi é o fundador do BocaTV, plataforma digital de notíciasReprodução/BocaTV

No ar há apenas uma semana no YouTube, mas consolidada no Instagram desde 2025, o BocaTV ganhou seu 1º prêmio na noite de segunda (9). O canal de Rodrigo Bocardi foi eleito melhor Canal de Notícias na versão brasileira do Digital Awards. Nas próximas semanas, o BocaTV também será um canal FAST, disponível 24 horas por dia nas principais plataformas de TV.

É POP OU FLOP?

É pop... a novela chilena Obsessão Proibida, que está disponível no Prime Video -- a plataforma disponibiliza os capítulos da trama de forma praticamente simultânea ao Chile, em que ela está em cartaz na TV aberta. Dá um banho nos folhetins brasileiros atuais.

É flop... as incontáveis mudanças na programação dominical da Globo. Depois de anunciar que o Em Família com Eliana iria ao ar às 16h35 neste domingo (15), agora a emissora promete exibir a partida final da Copa do Brasil Feminina na mesma faixa horária.