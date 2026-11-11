Lá na Minha Terra é a nova novela das 6 da GloboDivulgação/TV Globo
A Traição estreou com boa audiência na BandDivulgação/Band
Rodrigo Bocardi é o fundador do BocaTV, plataforma digital de notíciasReprodução/BocaTV
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Lá na Minha Terra é a nova novela das 6 da GloboDivulgação/TV Globo
A Traição estreou com boa audiência na BandDivulgação/Band
Rodrigo Bocardi é o fundador do BocaTV, plataforma digital de notíciasReprodução/BocaTV
Globo ignora críticas de Lá na Minha Terra
Emissora segue apostando no sucesso da nova novela das 6 e confia no bom retrospecto das produções do mesmo autor na faixa horária
Band troca Neto por bichinhos fofinhos
Cancelado por baixa audiência e faturamento abaixo das expectativas, Apito Final será substituído pelo Planeta Selvagem, sessão de documentários do mundo animal
Virginia vira persona non grata no SBT
Ex-apresentadora do Sabadou não é mais bem-vinda na emissora depois de polêmica envolvendo Silvia Abravanel e o Teleton; nome da influenciadora deve ser evitado
RedeTV! perde mais um anunciante
Há 2 anos na programação da emissora, HiperXCAP preferiu ficar apenas na grade da Record News; título de capitalização também negocia ida para a Band
Globo já se preocupa com Roque Santeiro
Emissora quer antecipar a chegada da segunda fase da trama, que acontece apenas no capítulo 52 da versão original do folhetim
Jovem Pan vive crise pós-eleições
Derrota de Flávio Bolsonaro implodiu planos mirabolantes da rede, que tenta readequar suas operações para uma realidade com menos verba de publicidade estatal
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