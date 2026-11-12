Lá na Minha Terra virou problema institucional para a Globo - Divulgação/TV Globo

Lá na Minha Terra virou problema institucional para a GloboDivulgação/TV Globo

Publicado 12/11/2026 00:00

A Globo até tenta dizer que não está se importando com os problemas de Lá na Minha Terra, que teve um início promissor no quesito audiência, mas a realidade não está favorecendo a emissora. A Canal D apurou que vários governos estaduais, além de prefeituras municipais, enviaram ofícios formais para a rede se queixando sobre a forma como qual a região Nordeste é retratada pela produção. Algumas cidades, inclusive, já se manifestaram publicamente contra a condução da trama criada por Mário Teixeira.

Para o canal, arranjar confusão com governos e prefeituras em pleno final de ano, justamente quando os orçamentos de publicidade para o ano seguinte são aprovados, não é uma boa ideia. As afiliadas das regiões mais inconformadas foram orientadas a acionar a turma do "deixa disso" para acalmar os ânimos.



Topa tudo por dinheiro

Se virando nos 30 para fechar as contas do mês, a RedeTV! vendeu parte do horário nobre da última terça-feira (10) para a transmissão, em rede nacional, de um enfadonho jogo da Copa da Federação Mato-Grossense de Futebol. A partida, exibida no horário habitualmente destinado ao TV Fama, foi um desastre no quesito audiência: só 0,20 ponto no Painel Nacional de Televisão.

Sincerão

Val Santos apresenta a versão do Brasil Urgente exibida para Curitiba - Reprodução/Band

Val Santos apresenta a versão do Brasil Urgente exibida para CuritibaReprodução/Band

Uma falha no fornecimento de energia em Curitiba deu dor de cabeça para as afiliadas da Record e da Band ontem (11). Enquanto a primeira teve um apagão em pleno Balanço Geral, a segunda chegou a sair do ar, exibindo tela preta e barras coloridas. Val Santos, apresentador da versão local do Brasil Urgente, revelou que a emissora só descobriu o problema depois que a mãe do âncora daquele horário ligou para a TV, sem entender a razão pelo qual o filho não estava no ar.

Irmã da CNN cresce

Ex-Record, William Travassos é um dos principais nomes da Itatiaia - Reprodução/Itatiaia

Ex-Record, William Travassos é um dos principais nomes da ItatiaiaReprodução/Itatiaia

A rádio Itatiaia, irmã mais velha da CNN Brasil no dial mineiro, comemora os resultados de sua cobertura eleitoral. Foram 137,2 milhões de visualizações no Instagram, TikTok, Facebook e YouTube durante a cobertura dos dois turnos das eleições, além de 2,7 milhões de usuários únicos e 11,31 milhões de pageviews em seu portal de notícias.

É POP OU FLOP?

É pop... o Se Liga, Brasil, jornal que abre a grade diária do SBT. Mesmo com foco no conteúdo policial, o âncora Darlisson Dutra está se esforçando para não cair no clichê dos programas do gênero, com falas pertinentes -- até mesmo projetos de lei são sugeridos ao vivo.

É flop... a briga dos canais de notícias para dizer quem tem mais audiência. GloboNews, CNN e Jovem Pan se estapeiam em público e na imprensa, cada uma com um recorte minuciosamente escolhido para auto-proclamar uma liderança no gênero. O Ibope, por sua vez, não se importa.