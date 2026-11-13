TV Gazeta vive crise histórica de audiência - Divulgação/TV Gazeta

TV Gazeta vive crise histórica de audiênciaDivulgação/TV Gazeta

Publicado 13/11/2026 00:00

No ar há quase 57 anos, a TV Gazeta vive (com sobras) a pior fase de sua história. Desde a reformulação conduzida por Lucas Gentil e Juliana Algañaraz em março deste ano, o canal mantido pela Fundação Cásper Líbero passou a registrar números residuais de audiência na Grande São Paulo, que é a principal cidade de sua operação -- além do maior polo publicitário do país. Além disso, o canal sofre para conseguir anunciantes para seus principais programas, tendo se distanciado da classe AB, historicamente telespectadora da rede.

Em outubro, segundo dados obtidos pela Canal D com fontes do mercado, a TV Gazeta marcou média de apenas 0,114776 ponto. A emissora foi a 13ª escolha dos telespectadores de São Paulo, atrás até mesmo de dois canais católicos e da estatal TV Brasil.

Superada até pela TV paga

Além de TVs católicas e estatais, a TV Gazeta foi superada também por emissoras disponíveis apenas na televisão por assinatura. Antes da rede no ranking de audiências da Grande São Paulo, surgem a Globo (10,068143), Record (3,341582), SBT (2,43185), Band (1,017781), Cultura (0,188887), RedeTV! (0,181048), Globoplay Novelas (0,161932), Rede Vida (0,159389), TV Aparecida (0,1568429), SporTV (0,151792), GloboNews (0,120155) e TV Brasil (0,117014).

Sem teto

Carolina Saraiva é a âncora do Jornal da Alterosa, do SBT de Belo Horizonte - Divulgação/TV Alterosa

Carolina Saraiva é a âncora do Jornal da Alterosa, do SBT de Belo HorizonteDivulgação/TV Alterosa

Figurando constantemente entre as afiliadas menos assistidas do SBT em todo o país, a TV Alterosa será despejada nos próximos meses. O edifiício sede do canal de Belo Horizonte será desapropriado pelo Governo Federal para dar lugar ao Tribunal Regional do Trabalho. A emissora será indenizada para poder arcar com a mudança de suas instalações, que ainda não tem data definida. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União de ontem (12).

Guerra de versões

Primeira noite do casal MaLipe foi praticamente suprimida de Quem Ama Cuida - Reprodução/TV Globo

Primeira noite do casal MaLipe foi praticamente suprimida de Quem Ama CuidaReprodução/TV Globo

A primeira cena de sexo gay da novela Quem Ama Cuida virou motivo de confusão nos bastidores da Globo. Nenhum executivo da emissora quer assumir a culpa pelo veto da transmissão da cena original, que acabou suavizada para "não chocar os telespectadores mais sensíveis". Para a equipe do folhetim, a versão oficial é a de que Amauri Soares, diretor-geral da rede, solicitou o corte. Há, no entanto, uma corrente que defende que o veto partiu do conselho de administração do canal, que está cada vez mais atuante.

É POP OU FLOP?

É pop... a divulgação que a Band está fazendo de Dossiê Celebridades, programa de Leo Dias que estreará na noite da próxima quarta-feira (18). A rede promoverá até mesmo um evento para lançar a atração, que acontecerá em um badalado cinema de São Paulo.

É flop... o documentário Suzane von Richthofen - O Que o Tempo Não Apaga, lançado nesta semana pela Netflix. É mais uma produção bizonha com o selo de qualidade de Zico Goes, o homem responsável pela decadência das já extintas MTV Brasil e Fox.

A Canal D volta na edição de segunda-feira (16) de O Dia. Um ótimo final de semana!