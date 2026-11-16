Marcus Pimenta apresenta a versão baiana do Balanço GeralReprodução/Record
A Garota Ideal ocupará primeira madrugada da Band sem a Igreja UniversalDivulgação/Band
Amilcare Dallevo Jr. é o proprietário da RedeTV!Reprodução/RedeTV!
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Marcus Pimenta apresenta a versão baiana do Balanço GeralReprodução/Record
A Garota Ideal ocupará primeira madrugada da Band sem a Igreja UniversalDivulgação/Band
Amilcare Dallevo Jr. é o proprietário da RedeTV!Reprodução/RedeTV!
Record libera telejornais no YouTube
Emissora quer concorrer de igual para igual com parceiras do SBT e da Band, que também retransmitem seus programas regionais na plataforma de vídeos do Google
Gazeta vira freguesa de canais católicos
Canal mantido pela Fundação Cásper Líbero perdeu público desde a sua reformulação; emissora já está fora do ranking das 10 emissoras mais vistas da Grande São Paulo
Novela vira B.O. institucional na Globo
Emissora tenta fazer vista grossa para problemas de Lá na Minha Terra, mas esbarra em cobranças feitas por governos estaduais, que estão incomodados com a condução do folhetim
Globo ignora críticas de Lá na Minha Terra
Emissora segue apostando no sucesso da nova novela das 6 e confia no bom retrospecto das produções do mesmo autor na faixa horária
Band troca Neto por bichinhos fofinhos
Cancelado por baixa audiência e faturamento abaixo das expectativas, Apito Final será substituído pelo Planeta Selvagem, sessão de documentários do mundo animal
Virginia vira persona non grata no SBT
Ex-apresentadora do Sabadou não é mais bem-vinda na emissora depois de polêmica envolvendo Silvia Abravanel e o Teleton; nome da influenciadora deve ser evitado
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