Marcus Pimenta apresenta a versão baiana do Balanço Geral - Reprodução/Record

Marcus Pimenta apresenta a versão baiana do Balanço GeralReprodução/Record

Publicado 16/11/2026 00:00

Com dificuldades para emplacar o RecordPlus, que continua extremamente dependente de A Fazenda, a Record decidiu ceder e finalmente liberou que todas as praças possam exibir seus telejornais locais no YouTube, que é a plataforma de streaming com maior público no país, segundo dados oficiais do Ibope.

Até então, apenas as afiliadas da rede tinham autorização para transmitir programas regionais na plataforma. Desde a última semana, a liberação passou a ser também para os canais próprios, controlados diretamente pela matriz da rede, em São Paulo. A primeira praça a liberar conteúdos no YouTube foi Salvador, cidade em que a Record sofre no horário do almoço com a concorrência do Alô Juca, líder de audiência na TV e canhão também na internet -- não é raro que o jornalístico do SBT alcance picos de 100 mil dispositivos por minuto no YouTube.

Balão de ensaio

Além dos telejornais locais, a Record também está fazendo testes com programas exibidos em rede nacional. Nas últimas semanas, o Domingo Espetacular passou a ser transmitido ao vivo no YouTube -- até então, a rede exibia apenas o Jornal da Record, que tem uma cota de patrocínio transmídia. A escolha não foi aleatória: a revista eletrônica já era transmitida na plataforma de maneira ilegal, por canais que pirateiam a programação da emissora, e não raramente entrava para a lista de transmissões ao vivo mais vistas da plataforma na faixa horária.

Operação tapa-buraco

A Garota Ideal ocupará primeira madrugada da Band sem a Igreja Universal - Divulgação/Band

A Garota Ideal ocupará primeira madrugada da Band sem a Igreja UniversalDivulgação/Band

A Igreja Universal se despedirá oficialmente da programação da Band na manhã desta sexta-feira (20). Na madrugada de domingo (22) para segunda (23), o espaço habitualmente ocupado pelas pregações evangélicas será ocupado pelo programa Band Esporte e por um filme na Sessão Especial, que transmitirá a comédia A Garota Ideal -- exibida pela última vez em 22 de agosto.

De mal a pior

Amilcare Dallevo Jr. é o proprietário da RedeTV! - Reprodução/RedeTV!

Amilcare Dallevo Jr. é o proprietário da RedeTV!Reprodução/RedeTV!

Não é nada bom o clima na RedeTV!. Com os cortes das últimas semanas, os funcionários da emissora passaram a se sentir com um alvo na testa diante da iminência de mais cortes pela frente. Não são poucos os que já estão procurando empregos em outros locais, ainda que para ganhar menos. Tudo aponta para um final de ano digno de enterro na "rede de TV que mais cresce no Brasil".

É POP OU FLOP?

É pop... a novela Por Você, em cartaz na faixa das 19h da Globo. A trama está passando ilesa ao mutirão de cancelamento da teledramaturgia da emissora, que enfrenta polêmicas nos horários das 18h, com Lá na Minha Terra, e das 21h, com Quem Ama Cuida.

É flop... a estreia do De Férias com o Ex Brasil na TV aberta. A Band merece elogios pela aposta diferenciada, mas não podemos discutir com os números. O reality show da MTV chegou a 0,03 ponto na medição de Ibope em tempo real, índice inaceitável para a quarta maior TV do país.