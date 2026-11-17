Marcão do Povo é o apresentador do Primeiro Impacto, jornal matinal do SBT - Reprodução/SBT

Marcão do Povo é o apresentador do Primeiro Impacto, jornal matinal do SBTReprodução/SBT

Publicado 17/11/2026 00:00

O SBT voltou a suavizar a linha editorial de seus telejornais. Incomodada com o excesso de notícias policiais, principalmente no horário da manhã, a cúpula da emissora pediu que os jornalísticos da rede abordem outros assuntos, focando em temas comunitários e nas editorias de política e economia. É um movimento semelhante ao adotado em alguns meses do ano passado, mas desta vez não há um veto propriamente dito ao conteúdo policialesco, apenas um pedido de suavização – a diretoria do canal entendeu que não é possível ignorar crimes em um país como o Brasil.

Boicote pra quem?

Por falar em SBT, a emissora comemora os bons índices de audiência do Domingo Legal na última semana. O programa comandado por Celso Portiolli alcançou a liderança durante 65 minutos na Grande São Paulo, um feito raríssimo. A conquista é ainda mais expressiva quando considerados outros fatores: nenhuma outra atração das concorrentes da Globo chegou ao primeiro lugar; e Portiolli chegou ao topo do ranking justamente em uma semana marcada por uma tentativa de boicote organizada nas redes sociais.

Teto da Record desaba

Teto da redação do Cidade Alerta desabou - Reportagem/Canal D

Teto da redação do Cidade Alerta desabouReportagem/Canal D

Os funcionários da Record que estavam de plantão no último domingo (15) foram surpreendidos com um forte estrondo no final da tarde. O barulho em questão era do forro do teto da redação do Cidade Alerta, que despencou depois da forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo. A área foi imediatamente isolada pela emissora, que deslocou a produção do programa para outro local nas dependências da rede. Ninguém se feriu. O canal, procurado, não comentou o incidente.

Episódio especial

Os chefs Tsuyoshi Murakami, Dayse Paparoto, Toshi Akuta e o crítico gastronômico Arnaldo Lorençato posam ao lado dos jurados Helena Rizzo e Henrique Fogaça em prova do MasterChef Profissionais inspirada na culinária japonesa - Renato Pizzutto/Band

Os chefs Tsuyoshi Murakami, Dayse Paparoto, Toshi Akuta e o crítico gastronômico Arnaldo Lorençato posam ao lado dos jurados Helena Rizzo e Henrique Fogaça em prova do MasterChef Profissionais inspirada na culinária japonesaRenato Pizzutto/Band

O MasterChef Profissionais de hoje (17) terá uma prova inspirada na culinária japonesa. Além das tradicionais participações de Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça, o episódio do reality contará com os reforços dos chefs Tsuyoshi Murakami, Dayse Paparoto, Toshi Akuta e do crítico gastronômico Arnaldo Lorençato. O programa vai ao ar às 22h30, na Band.

É POP OU FLOP?

É pop... a reta final da reapresentação de Avenida Brasil. Depois de uma trajetória em sua grande maioria mambembe, o folhetim finalmente decolou e voltou a fazer jus ao título de arrasa-quarteirão. Em algumas praças, a novela já se aproxima dos 30 pontos de audiência.

É flop... a insistência da Record em maratonas de Todo Mundo Odeia o Chris aos domingos. A série virou uma espécie de Chaves para a emissora, mas a situação já está insuportável. São 88 episódios sendo exibidos em loop há anos -- e a audiência reflete a saturação do público.