Lá na Minha Terra - Reprodução/TV Globo

Lá na Minha Terra Reprodução/TV Globo

Publicado 18/11/2026 06:00

As afiliadas da Globo estão preocupadas com a queda substancial nos índices de audiência de 'Lá na Minha Terra', novela que a emissora estreou há algumas semanas na faixa das 18h. Com boa performance apenas em São Paulo e no Rio de Janeiro, o folhetim está em queda livre em diversas outras capitais do Painel Nacional de Televisão. A Canal D teve acesso a mensagens do grupo de WhatsApp dos executivos das parceiras da rede, que majoritariamente vivem um clima de enterro com a produção – principalmente as afiliadas que estão nas regiões Norte e Nordeste.

Que situação...

O debate sobre a performance desastrosa de 'Lá na Minha Terra' começou a ser levantado por um dos executivos da TV Liberal, que retransmite a programação da Globo para Belém. “Como está a entrega da Novela 1 pra vocês? Tô bem preocupado. No sábado ela me entregou com 14 pontos. Subimos 2 pontos, mas foi a pior audiência que tivemos. O sábado é sempre ruim, mas o mínimo tinha sido 19 pontos”, lamentou o diretor, que imediatamente recebeu respostas ainda piores de executivos responsáveis pelas afiliadas de outras cidades, como Goiânia, Recife e Fortaleza.

Armação ilimitada

Vizinhos em Guerra - Reprodução/RedeTV!

Vizinhos em GuerraReprodução/RedeTV!

Lançado pela RedeTV! para retratar briga de vizinhos na vida real, 'Vizinhos em Guerra' virou mais atração folclórica. Diante das dificuldades em achar pessoas realmente dispostas a lavar roupa-suja em rede nacional, o canal decidiu apelar para figurantes manjados até mesmo na concorrência. No último final de semana, o programa focou em um caso de “clima esquenta entre vizinhos após provocações por conta de ex-namorada”. O problema é que os supostos vizinhos já haviam batido ponto no extinto 'Casos de Família', do SBT, com uma história completamente diferente...

2 anos de Times Brasil

Marcelo Torres - Reprodução/Times Brasil

Marcelo TorresReprodução/Times Brasil

A Times Brasil | CNBC completou 2 anos no ar ontem (17). De lá pra cá, o canal conquistou 131 milhões de telespectadores únicos – ou seja: que assistiram aos programas da rede em pelo menos 1 minuto – na televisão por assinatura e nas plataformas FAST, se firmando como a emissora voltada ao jornalismo de negócios mais assistida do país, desbancando o 'CNN Money e a 'BM&C'.

É POP OU FLOP?

É pop... a ideia da RedeTV! em transmitir os jogos da terceira divisão do Campeonato Italiano que envolverem o time de Ronaldinho Gaúcho. A emissora conseguiu aliar faturamento e interesse dos telespectadores em uma coisa só, algo cada vez mais raro por lá.

É flop... a atual fase do 'Mais Você'. Mesmo com o retorno de Ana Maria Braga, o programa matinal da Globo continua bem ruim e cada vez mais distante dos assuntos do dia a dia. A sua audiência segue boa muito por conta do demérito da concorrência, e não por méritos próprios.