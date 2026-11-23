Sequência de Avenida Brasil entrará no ar na segunda quinzena de janeiro - Divulgação/TV Globo

Sequência de Avenida Brasil entrará no ar na segunda quinzena de janeiroDivulgação/TV Globo

Publicado 23/11/2026 00:00

A Globo baterá o martelo nesta semana sobre a data de estreia de Avenida Brasil 2. Originalmente prevista para entrar no ar na noite de 25 de janeiro, a trama deverá ser antecipada em uma semana, entrando em cartaz no dia 18. Segundo apurou a Canal D, a cúpula da rede não se lembrava de que dia 25 é um feriado prolongado em São Paulo, fator que tende a derrubar o consumo televisivo na região, que representa sozinha mais de um quarto do Painel Nacional de Televisão. O problema até aqui é que a equipe de Quem Ama Cuida não está disposta a perder 6 capítulos de sua reta final.

A ideia é de que a data definitiva do lançamento da sequência da história seja anunciada durante a CCXP, que acontecerá entre os dias 3 e 6 de dezembro. Um dos principais atrativos da Globo para o evento é justamente um painel sobre o universo da história, que foi um dos maiores fenômenos da emissora na década passada.

Falando em Avenida Brasil

Graças ao bom desempenho de sua reta final, a reprise de Avenida Brasil fará dobradinha com A Dona do Pedaço em Vale a Pena Ver de Novo pelas próximas duas semanas, valendo já a partir da tarde de hoje (23). Com isso, a Globo decidiu suspender os boletins vespertinos dos jornais locais em boa parte do país -- eles seguirão no ar apenas em praças sensíveis para a emissora.

A TV que o mineiro (não) vê

Boca Juniors venceu o Atlético-MG na final da Copa Sul-Americana - Reprodução/GE

Boca Juniors venceu o Atlético-MG na final da Copa Sul-AmericanaReprodução/GE

Completamente esquecida pelos telespectadores, a TV Alterosa não conseguiu liderar a audiência nem mesmo com a final da Copa Sul-Americana, disputada entre Atlético-MG e Boca Juniors. O jogo, segundo dados prévios obtidos pela Canal D, marcou 10 pontos de média, contra 14 da Globo. Foi, porém, o melhor desempenho da afiliada do SBT em Belo Horizonte neste ano -- e um incremento significativo com o restante do dia da emissora, que não atingiu sequer 1 ponto.

Economizando

Flávia Noronha usa microfone improvisado para apresentar o TV Fama - Reprodução/RedeTV!

Flávia Noronha usa microfone improvisado para apresentar o TV FamaReprodução/RedeTV!

Com equipamentos sucateados, a RedeTV! precisou apelar para métodos poucos usuais para seguir produzindo seus programas. Boa parte das atrações da rede, como o TV Fama e os telejornais, agora usam microfones habitualmente usados por influenciadores em vídeos nas redes sociais, e não equipamentos profissionais, como headsets e microfones da lapela.

É POP OU FLOP?

É pop... a ideia da Record em trazer de volta para a televisão aberta o Miss Universo, que irá ao ar na noite desta terça-feira (24). É um conteúdo diferenciado, com bom potencial de audiência e alta possibilidade de retorno comercial. O seu sumiço das grandes redes não fazia sentido.

É flop... o malabarismo da imprensa amiga para justificar o cancelamento do especial de Black Friday que a Globo produzia com Eliana e Paulo Vieira. Vamos usar o português claro: a atração foi cancelada porque a rede não arranjou interessados na cota de patrocínio. Viu? Não doeu.