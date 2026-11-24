Em Família com Eliana não voltará ao ar em 2027 - Reprodução/TV Globo

Em Família com Eliana não voltará ao ar em 2027Reprodução/TV Globo

Publicado 24/11/2026 00:00 | Atualizado 24/11/2026 06:16

O Em Família com Eliana deverá ser encerrado no final do próximo mês. Com audiência muito abaixo das expectativas (nem mesmo o Zig Zag Arena tinha índices tão ruins) e faturamento mambembe, a atração dificilmente continuará na programação da Globo em 2027. Há uma chance, cada vez mais remota, que somente o título seja conservado, para evitar ainda mais notícias negativas sobre a apresentadora, mas tudo caminha para que o projeto seja definitivamente descontinuado.

Eliana, segundo apurou a Canal D, seguirá nas tardes de domingo, passará a comandar formatos rotativos. Um deles será o Chefinho de Alto Nível, versão infantil do Chef de Alto Nível. Bem recebido pelo mercado e com cotas com comercialização avançada, o formato deverá ser anunciado nas próximas semanas como um programa solo, e não mais como um quadro do Em Família, como originalmente previsto.

Justiça seja feita

O Em Família era uma tragédia anunciada para qualquer um que tivesse mais de um neurônio funcional -- não parece ser o caso da maior parte dos executivos da Globo, que seguem sendo induzidos a tomar decisões com base na pesquisa Brasil no Espelho, da Quaest. Ao longo dos últimos meses, Eliana foi exposta ao ridículo. Uma apresentadora de tamanho quilate merecia um bom projeto, e não a colcha de retalhos problemática que a atração se tornou. Ela é, de longe, a menos culpada pelo fracasso do dominical.

Facão na RedeTV!

RedeTV! demitiu toda a equipe de João Kleber - Divulgação/RedeTV!

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Sem condições até mesmo de comprar um no-break para a sua torre de transmissão em São Paulo, a RedeTV! demitiu toda a equipe de João Kleber ontem (23) e encerrou o dominical Para Aqui!, que figurava entre as maiores audiências do canal. O apresentador, agora sem projetos, deverá ficar na emissora apenas até o final de seu contrato, que expira no primeiro semestre de 2027.

De malas prontas

Patricia Abravanel sairá de férias na primeira quinzena de dezembro - Divulgação/SBT

Patricia Abravanel sairá de férias na primeira quinzena de dezembroDivulgação/SBT

Patricia Abravanel sairá de férias na primeira quinzena de dezembro. Antes disso, ela terá uma extensa maratona de gravações do Programa Silvio Santos. Em algumas edições, inclusive, a tradicional atração do SBT terá um auditório mesclado, com homens e mulheres, algo que acontecia até então apenas em edições comemorativas.

É POP OU FLOP?

É pop... o reality Conquistando o Shopping, que a Netflix lançou na última semana. Nada mais é do que uma versão melhorada e mais atualizada do Supermarket, que fez sucesso no Brasil há alguns anos (e que a TV brasileira parece ter desaprendido a produzir).

É flop... a reta final de Quem Ama Cuida. Poucas vezes uma novela foi tão sabotada por uma emissora quanto o folhetim de Walcyr Carrasco. A história teve um início promissor e, do nada, passou a ter um horário flutuante e virou alvo de intervenções controversas da cúpula da Globo.