Mariana Gross é a titular do RJ1, telejornal da Globo no horário do almoço - Reprodução/TV Globo

Mariana Gross é a titular do RJ1, telejornal da Globo no horário do almoçoReprodução/TV Globo

Publicado 25/11/2026 00:00 | Atualizado 25/11/2026 06:21

A proibição das casas de apostas pode ser responsável direta pela quebra de um paradigma da TV brasileira: única das 4 principais redes resistente ao modelo de ações de merchandising em telejornais, a Globo avalia liberar comerciais testemunhais dos apresentadores dos jornalísticos locais da rede, como o RJ1 e o SP1.

Dois passos neste sentido já foram dados: a comercialização de merchandisings nas edições regionais do Globo Esporte (a emissora, inclusive, fez um bom caixa com a venda de espaço para uma varejista durante a Black Friday) e, agora, com a cessão de espaço na vinheta dos telejornais locais para a exposição de marcas, em um formato semelhante ao usado nas inserções publicitárias do futebol.

Nas últimas semanas, a Globo já sondou marcas sobre o interesse de fazer merchandising nos jornalísticos, questionando até mesmo qual seria a forma ideal, levantando a preferência dos anunciantes por merchandetes ou pelos apresentadores dos telejornais.

Tem um problema

A liberação de merchandising nos telejornais locais é uma antiga demanda das afiliadas da Globo, que se incomodam com a arrecadação de canais concorrentes com ações do gênero. A emissora, no entanto, segue relutante a dar espaço nacional para jornalistas que estiverem envolvido em ações publicitárias. Se a ideia for pra frente, profissionais que fizerem merchan em suas respectivas praças deixarão de aparecer em rede -- o canal não cogita liberar propagandas do gênero no Jornal Nacional, por exemplo.

Acredita quem quer

Apresentadora de telejornal da RedeTV! usa microfone de influenciadores ao vivo - Reprodução/RedeTV!

Apresentadora de telejornal da RedeTV! usa microfone de influenciadores ao vivoReprodução/RedeTV!

A RedeTV!, que continua sem um no-break para manter sua transmissão no ar em São Paulo em falhas de energia na região em que está a antena da emissora, nega que está sucateada. O canal diz que trocou microfones profissionais por pequenos microfones utilizados por influenciadores por estar investindo em "tecnologia avançada". Vale notar, no entanto, que os equipamentos comprados pelo canal chegam a custar apenas R$ 300 no Mercado Livre. Um microfone de lapela da Sony, marca comumemente utilizada pelas grandes TVs, custa apenas 15 vezes mais.

Encontro inusitado

Craque Neto se encontrará com Toquinho em premiação da Band - Reprodução/Band

Craque Neto se encontrará com Toquinho em premiação da BandReprodução/Band

A Band realiza nesta quinta-feira (26), no Auditório Ibirapuera, a primeira edição do prêmio Inspira SP. A cerimônia será apresentada por Joel Datena e Renata Fan e terá um momento especial: o craque Neto entregará o troféu de Inspiração do Ano ao cantor e compositor Toquinho. Os dois compartilham uma paixão em comum pelo Corinthians.

É POP OU FLOP?

É pop... o tom de Tiago Leifert na narração dos jogos exibidos pelo SBT. Depois de um início conturbado, marcado por várias críticas das redes sociais, ele finalmente se encontrou na função.

É flop... a seleção de jogos da Record para o Brasileirão deste ano. Dividir os direitos com dezenas de outros veículos tem o seu preço, e ele não foi nada agradável para a emissora, que acabou ficando com a xepa do campeonato -- poucos jogos conquistaram um ibope expressivo.