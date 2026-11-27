Neymar Jr. e craque Neto vão se encontrar em edição histórica de Os Donos da Bola - Reprodução/Band

Neymar Jr. e craque Neto vão se encontrar em edição histórica de Os Donos da BolaReprodução/Band

Publicado 27/11/2026 00:00 | Atualizado 27/11/2026 06:47

Band transformará o segundo encontro de Neymar Jr. e craque Neto em um evento histórico. Dias depois de encontrar o jogador do Santos pela primeira vez, o ídolo do Corinthians conseguiu convencer o atleta a participar da versão paulistana de Os Donos da Bola, tradicional programa esportivo da emissora.

O encontro televisionado de Neto e Neymar acontecerá na próxima terça-feira (1), às 13h. Pela primeira vez em quatro anos, a edição paulistana de Os Donos da Bola será transmitida para todo o país, suprimindo o espaço habitualmente destinado aos programas locais da emissora. A expectativa da Band é de recordes de audiência, tanto na televisão como nas plataformas digitais, em que a atração já alcança números expressivos diariamente.

Falando em Band...

A emissora comemora os bons índices do segundo episódio de Dossiê Celebridades, que foi ao ar na noite da última quarta-feira (25). Com um documentário sobre a prisão do cantor Belo, o programa comandado por Leo Dias incrementou a sua média em 9% na comparação com a estreia, de acordo com dados consolidados do Painel Nacional de Televisão.

Pediu, ganhou

Rodrigo Bocardi é apresentador e fundador do BocaTV - Reprodução/BocaTV

Rodrigo Bocardi é apresentador e fundador do BocaTVReprodução/BocaTV

Rodrigo Bocardi foi surpreendido ao vivo na última quinta (25), durante o jornal Meia Boca, com um desejo inusitado de um jornalista: uma oportunidade para trabalhar no BocaTV. A interação, possível graças ao megafone instalado no estúdio da emissora na Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo, deu certo. O comunicador começará a dar expediente no canal nos próximos dias.

RedeTV! zera ibope nacional

RedeTV! não pontuou em nenhuma das 15 praças do Painel Nacional de Televisão - Reprodução/RedeTV!

RedeTV! não pontuou em nenhuma das 15 praças do Painel Nacional de TelevisãoReprodução/RedeTV!

A RedeTV! vive o momento mais delicado da história. Um levantamento obtido com exclusividade pela Canal D revela que o canal não conseguiu chegar ao mínimo para alcançar 1 ponto no arredondamento em nenhuma das 15 praças integrantes do Painel Nacional de Televisão em outubro. O melhor desempenho da emissora, de 0,3 ponto, foi obtido em Porto Alegre. Em sete regiões (Belém, Manaus, Curitiba, Goiânia, Salvador, Florianópolis e Campinas), ela sequer pontuou, fechando o mês com traço absoluto -- 0,0 ponto.

É POP OU FLOP?

É flop... a decisão de João Emanuel Carneiro de matar o filho de Nina (Débora Falabella) e Jorginho (Cauã Reymond) para criar um conflito em Avenida Brasil 2. Depois de tantas provações enfrentadas pelo casal na novela de 2012, desfazer o final feliz dos protagonistas com uma tragédia familiar soa como um recurso narrativo preguiçoso. Havia inúmeras possibilidades de justificar o retorno dos dois ao Divino sem recorrer à morte de uma criança.

É flop [2]... a total falta de descaso de sua programação da Globo com o seu horário nobre. Com as concorrentes em um estado letárgico pior que o normal, a emissora colocou o Jornal da Globo no ar às 23h23 na quarta-feira, algo inimaginável em tempos de maior disputa pelo ibope.