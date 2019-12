Tuiuti recebe Mangueira e Beija-Flor nesta sexta-feira

Rio - A quadra do Paraíso do Tuiuti recebe nesta sexta-feira o evento “Encontro no Paraíso” com atrações convidadas. Desta vez, a agremiação de São Cristóvão contará com shows completos da atual campeã do Carnaval carioca, Estação Primeira de Mangueira, e da Beija-Flor de Nilópolis. A festa começa a partir das 21h.

No evento, haverá ainda apresentação de todos os principais segmentos do Tuiuti, como casais de mestre-sala e porta-bandeira, bateria, baianas, passistas, Velha Guarda, entre outros.



Em 2020, o Paraíso do Tuiuti será a quarta escola a desfilar no domingo de Carnaval. Mesma posição de desfile que garantiu o vice-campeonato para a agremiação em 2018. O enredo da agremiação é “O Santo e o Rei: Encantarias de Sebastião”, do carnavalesco João Vitor Araújo.





Serviço:



Encontro no Paraíso com Mangueira e Beija-Flor. Campo de São Cristóvão, nº 33, em São Cristóvão – RJ. Data: sexta-feira (13), a partir das 21h. Ingresso: R$ 20. Mais informações: (21) 96643-2613. Classificação etária: 18 anos.