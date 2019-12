Rio - A Portela lançou, nesta segunda-feira, o primeiro podcast produzido por uma escola de samba do Grupo Especial. Fruto de uma parceria entre os departamentos de comunicação e marketing da escola e a Universidade Estácio, o Portelacast vai apresentar entrevistas semanais com personalidades e representantes dos principais segmentos da Azul e Branco. Basta entrar no Spotify e buscar por Portelacast.



Criado para aproximar ainda mais o portelense apaixonado dos bastidores da escola, o Portelacast pode ser temático, contar uma história única, trazer debates ou simplesmente conversas sobre os mais diversos assuntos envolvendo a Portela e a trajetória do entrevistado. E o melhor: você escolhe a hora e o local em que vai ouvir cada episódio.



O convidado de estreia do Portelacast é Sidney Machado, o popular Chopp, membro da comissão de Harmonia da escola e um dos mais experientes e vitoriosos profissionais do carnaval. Quem comanda o bate-papo é Lucinha Nobre, nossa consagrada primeira porta-bandeira.



Curtiu? Então compartilhe a novidade com os familiares e amigos e ajude a Portela a escrever mais um importante capítulo de sua história. Toda segunda-feira tem um novo episódio do PortelaCast no Spotify.