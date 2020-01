Rio - Sabrina Sato brilhou no ensaio de rua da escola de samba Unidos de Vila Isabel, na Zona Norte do Rio, na noite deste domingo. A apresentadora, que era rainha de bateria da agremiação, deixou o posto mas agora é rainha da escola de samba como um todo. Aline Riscado é a nova rainha de bateria da Vila. Neste Carnaval, a escola terá o enredo "Gigante pela própria natureza: Jaçanã e um índio chamado Brasil", do carnavalesco Edson Pereira.