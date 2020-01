Tuiuti volta com ensaios de rua nesta segunda-feira

Rio - O ano começou e o Paraíso do Tuiuti retoma na segunda-feira (6), a partir das 20h, os ensaios de rua. Os treinos têm concentração em frente ao Colégio Pedro II, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, e reúnem todos os principais segmentos do Tuiuti, como comissão de frente, casais de mestre-sala e porta-bandeira, bateria, baianas, passistas, Velha Guarda, entre outros.



Em 2020, o Paraíso do Tuiuti será a quarta escola a desfilar no domingo de Carnaval. Mesma posição de desfile que garantiu o vice-campeonato para a agremiação em 2018. O enredo da agremiação é “O Santo e o Rei: Encantarias de Sebastião”, do carnavalesco João Vitor Araújo.



Inscrições para alas de comunidade



A partir das 19h, os interessados em desfilar nas alas de comunidade do Tuiuti podem realizar a inscrição na quadra da agremiação (Campo de São Cristóvão, número 33). Os interessados devem levar documentos básicos, como RG, CPF, comprovante de residência e uma foto 3×4. A taxa da matrícula será de R$ 80 (com direito a camisa do enredo).



Serviço:

Ensaios de rua Paraíso do Tuiuti. Concentração em frente ao Colégio Pedro II, no Campo de São Cristóvão. Data: toda segunda-feira, a partir das 20h.