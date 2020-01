São Clemente realizará ensaios toda terça e domingo até o Carnaval

Rio - Depois do sucesso no primeiro ensaio de rua realizado no último domingo (5), a São Clemente oficializou as atividades no seu calendário de preparação para o Carnaval 2020. A partir desta semana, a escola da Zona Sul realizará dois ensaios semanais: na quadra, às terças, e na rua, aos domingos.



No evento da quadra, a escola comandará as atividades a partir das 20h de toda terça-feira. O evento já é tradicional no calendário da agremiação e havia sido paralisado apenas para o recesso de fim de ano.



A novidade fica por conta da entrada dos ensaios de rua no calendário fixo da escola. A partir de agora, a São Clemente realiza todo domingo, às 16h, o ensaio de rua na Praça Corumbá, em Botafogo.



A escola será a primeira a desfilar na segunda-feira de Carnaval e levará para a Sapucaí o enredo "O conto do vigário".