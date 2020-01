Feijoada com roda de samba da Tia Surica acontece na quadra da 'Difícil É O Nome'

Rio - Longe da Portela há seis meses, Tia Surica encontrou uma nova casa para sua famosa feijoada com roda de samba. O evento vem acontecendo na quadra da "Difícil é o Nome" e a primeira edição de 2020 será no dia 11 de janeiro, a partir das 13h. A entrada é gratuita. Já o prato da feijoada custa R$25.



Tia Surica foi convidada pelo diretor social da escola, Valtinho Botafogo, para fazer a sua tradicional feijoada e roda de samba uma vez por mês na quadra da agremiação. A comilança para 300 pessoas é sempre preparada pela própria baluarte da Portela e é uma homenagem a Tia Vicentina, inspiração de Paulinho da Viola no samba “Pagode do Vavá”.



“Meu amigo Valtinho fechou comigo, e eu só tenho a agradecer pelo espaço que cedeu para nossa feijoada. Estamos juntos e misturados! Tenho certeza de que vai dar tudo certo; aliás, já deu”, empolga-se Tia Surica com a retomada de seus agregadores eventos graças ao companheiro da Portela. Valtinho, aliás, é um dos compositores do samba-enredo que a escola de Oswaldo Cruz vai levar para a Sapucaí em 2020.



A roda de samba regada a feijoada e sucessos vai levar o público ao delírio com um roteiro bem temperado com sambas de Candeia, Paulinho da Viola, Zeca Pagodinho, Velha Guarda da Portela, Dona Ivone Lara, Leci Brandão, Teresa Cristina e memoráveis sambas-enredo. E, como já é de praxe, o evento terá sempre convidados para cantar com Tia Surica.

Serviço



Feijoada com roda de samba da Tia Surica. Na quadra da Difícil é o Nome - Avenida Dom Hélder Câmara 6990, Pilares. Dia 11 de janeiro (sábado), a partir das 13h. Entrada gratuita. Valor do prato da feijoada: R$25. Informações: (21) 96906-6913.