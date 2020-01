Bloco da Favorita é liberado pela PM e abrirá em Copacabana o Carnaval de Rua do Rio

Rio - Após o temor de não abrir o carnaval oficial de rua no Rio, o Bloco da Favorita cumpriu as exigências feitas pela Polícia Militar e vai desfilar na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio, neste domingo.



A PM alegava que a organização do bloco não tinha cumprido o prazo estipulado de 70 dias prévios para a comunicação do evento. Outra exigência foi a redução do horário da apresentação, que foi acatada pela organização do bloco.

Também se apresentarão na festa de abertura do carnaval de rua a Banda de Ipanema, Tony Garrido, Sandra de Sá, Preta Gil e MCs. Todas as apresentações acontecerão no palco do Réveillon, nas areias de Copacabana, onde também será escolhida a Corte Real do Carnaval 2020 - Rei Momo e Rainha do Carnaval.