Alessandra Mattos será musa da Renascer de Jacarepaguá

Rio - Com mais de 14 anos de Sapucaí, Alessandra Mattos não ficará de fora da folia neste ano. Ela será musa da Renascer de Jacarepaguá.



"Fiquei muito feliz com o convite da presidente Tatiana. Amo desfilar, tanto que já desfilei até na comissão de frente, com camisa da escola, fui rainha em diversas escolas... O importante é fazer parte do espetáculo, sentir essa vibe da Avenida que eu amo tanto. E esse ano pela Renascer será um prazer muito grande também. Além de ser um bairro que morei por muitos anos , é uma honra poder desfilar com um enredo maravilhoso que fala das mulheres guerreiras”, disse.



Alessandra será musa , mas em uma posição de destaque dentro do desfile da escola. "Fui convidada para vir em um tripé que representa os amuletos e represento 'A fé e a proteção'. O figurino pegarei ainda essa semana", revela.



A Renascer de Jacarepaguá será a sexta a desfilar na sexta-feira de carnaval pela Série A. "Eu que te benzo, Deus que te cura" é o título do enredo da escola.