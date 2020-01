Hotel realiza feijoada pré-Carnavalesca com integrantes da Mangueira

Rio - O Vila Galé Rio de Janeiro e a Estação Primeira da Mangueira realizam, no sábado (18), das 12h30 às 15h30, a tradicional feijoada de pré-carnaval. Com show do grupo feminino de samba Só Damas, apresentações do bateria da escola, da comissão de frente e presença vip de Evelyn Bastos (Rainha de Bateria), Squel Jorgea e Matheus Oliveira (Primeiro Casal de Mestre Sala e Porta Bandeira), o evento recebe os amantes das festividades e promete levar um pouco da Sapucaí para dentro do hotel.



“Já virou tradição darmos boas-vindas à folia em grande estilo. Há quatro anos realizamos uma festa pré-carnavalesca, sempre com convites esgotados. É um evento de ótima receptividade dos hóspedes, turistas que estão pela cidade e moradores do Rio – em especial famílias inteiras e a vizinhança do hotel, que podem se divertir conosco com segurança e num ambiente agradável”, destaca Fernanda Santos, gerente geral do Vila Galé Rio de Janeiro.



Os ingressos já estão sendo comercializados no www.sympla.com.br pelo valor de R$ 120 e inclui buffet completo de feijoada, acompanhamentos, massas, grelhados e sobremesas, que poderão ser consumidos a vontade. Bebidas serão vendidas à parte. O prato típico brasileiro ficará a cargo do Restaurante Versátil, que fica dentro do hotel, comandado pelo chef Ribamar Braga. Hóspedes e os moradores do condomínio Arcos da Lapa, mediante comprovante de residência, têm desconto de 10% na compra do convite.



Serviço:



Feijoada pré-carnavalesca Mangueira. Vila Galé Rio de Janeiro – Rua Riachuelo, 124 – Lapa. Data: 18 de janeiro – sábado. Horário: das 12h30 às 15h30. Ingresso: R$ 120 - Sympla - http://bit.ly/2sIPXIf