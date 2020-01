Reserva de frisas para desfiles da Série A do Carnaval 2020 começa na próxima terça

Rio - A Lierj (Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) divulgou na tarde desta sexta-feira as informações sobre reserva/venda de frisas e datas para compra dos ingressos de arquibancada dos desfiles da Série A do Carnaval 2020.



As frisas poderão ser reservadas a partir da próxima terça-feira pela internet ou por fax. A relação dos contemplados será divulgada no dia 21 de janeiro e o pagamento será feito nos dias 22 e 23 do mesmo mês na Central de Vendas da Liesa. Já as arquibancadas serão vendidas a partir de 11 de fevereiro, na Passarela do Samba.



Confira as informações detalhadas para reserva de frisas e compra de ingressos de arquibancada para os desfiles da Série A 2020:



Dia 14/1 (Reserva e compra de frisas)

- Internet: www.reservaliesa.com.br

- Fax: (21) 3032-0099 (Nome, CPF, Setor, Fila, Dia de Desfile)

- Atendimento das 9h às 13h



Dia 21/1

- Relação dos contemplados estará disponível pelo telefone (21) 3190-2100



Dias 22/1 e 23/1

- Pagamento das frisas reservadas

- Rua da Alfândega, 25 - loja B/C - centro

- Atendimento das 10h às 16h



A partir do dia 11/2 (Venda de ingressos de arquibancadas)

- Passarela do Samba - Atrás do Setor 11 - Rua Salvador de Sá

- Atendimento das 10h às 16h de segunda a sexta-feira