MetrôRio distribui pulseiras de identificação para crianças e adolescentes na abertura do carnaval

Rio - O MetrôRio vai distribuir pulseiras de identificação para crianças e adolescentes nas estações Cardeal Arcoverde e Siqueira Campos na abertura oficial do carnaval, com o bloco A Favorita, no domingo na praia de Copacabana, em função da previsão de grande fluxo de passageiros.

As pulseiras são impermeáveis e coloridas, com espaço para preenchimento do nome da criança ou adolescente, além de telefone de contato do responsável. A entrega dos acessórios será feita pelos agentes de segurança a partir das 12h de domingo, nas estações Cardeal Arcoverde e Siqueira Campos, próximo às catracas.



A ação terá início neste domingo, e será realizada durante a Operação Verão do MetrôRio e também no carnaval. No total, serão distribuídas 5 mil pulseiras de identificação para as crianças e adolescentes.

Abertura do Carnaval



A concessionária montou uma operação especial para atender os clientes que irão ao evento de abertura oficial do carnaval carioca no domingo na praia de Copacabana. O evento contará com o show do bloco A Favorita, além da eleição da corte do carnaval do Rio de Janeiro. Os trens circularão em horário de domingos e feriados, das 7h às 23h. Neste dia, a linha 2 funcionará entre Pavuna e General Osório, sem necessidade de transferência entre as linhas 1 e 2 na estação Estácio. As linhas 1 e 4 vão manter o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico.



Durante o fim de semana, a concessionária também estará com a Operação Verão, que disponibilizará trens extras no sistema e aumento no efetivo das equipes, para também atender aos clientes que forem curtir as praias de Copacabana, Ipanema, Leblon e Barra da Tijuca. Ao longo do pré-carnaval, o MetrôRio apresentará esquemas especiais de operação e funcionamento das estações, de acordo com a programação dos blocos, a fim de garantir a comodidade e conforto dos clientes.



Volta para casa



No domingo, o MetrôRio orienta que os clientes que estiverem no show de abertura do Carnaval em Copacabana deem preferência para embarque nas estações Siqueira Campos e Cantagalo. Em função do grande fluxo de pessoas previsto nas proximidades do evento, não haverá venda de bilhetes na estação Cardeal Arcoverde a partir das 15h, até o final do escoamento do público do show que embarcar na estação.



A concessionária recomenda que os clientes comprem e recarreguem seus cartões de passagem Giro, unitário do MetrôRio ou o RioCard com antecedência, priorizando também comprar a volta antecipada, facilitando a entrada no sistema. Os passageiros podem, ainda inserir créditos no cartão Giro pela internet ou aplicativo, além de usar o pagamento por aproximação (NFC).