Jorge Aragão é a primeira atração confirmada do Camarote Portela

Rio - O cantor Jorge Aragão é a primeira atração confirmada no Camarote Portela, que promete unir grandes nomes do samba em 2020. Com sucessos como: “Coisinha do Pai”, “Claridade”, “Vou Festejar” e “Coisa de Pele”; o compositor se apresentará no dia 23, domingo.

O espaço concorrido localizado no Setor 3 da Sapucaí, receberá 1.100 pessoas por dia, com dois andares e dois lounges. Os ingressos estão a venda no site - http://www.camaroteportela.com.br/ - já no terceiro lote, oferecendo espaço all inclusive, com open bar & food; super frisa; meeting point na Zona Sul; transfer gratuito pra Sapucaí; camisa exclusiva; personalidades Portelenses e muito mais.