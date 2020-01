Bailinho da Portela vai agitar a Cinelândia nesta quinta-feira

Rio - A segunda edição do Bailinho da Portela vai agitar o Espaço Marzipan, na Cinelândia, nesta quinta-feira, a partir das 18h, com aulão de gafieira, show com grupo Arruda e apresentação da bateria Tabajara do Samba. Com formato inovador e ares de happy hour, o evento, que reuniu diversas personalidades da cultura carioca em sua estreia, em dezembro, é a mais nova opção de lazer no Centro para moradores do Rio e turistas, num belíssimo salão art déco da década de 1940.

A noite vai começar com aula de gafieira para o público, sob o comando do craque Carlinhos de Jesus, responsável pela comissão de frente da Portela. Em seguida, o grupo Arruda, um dos mais importantes da cena contemporânea, vai colocar todo mundo para sambar, relembrando sucessos de Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Almir Guineto, Jorge Aragão, Reinaldo e outros bambas.



A anfitriã tomará conta do palco na sequência com seu time de estrelas e os melhores sambas-enredo dos seus 96 anos de história. Passistas e a bateria Tabajara do Samba vão promover um grande grito de carnaval, resgatando o glamour dos bailes do passado e proporcionando uma experiência única para os frequentadores. O DJ João Rodrigo completa a lista de atrações.



Serviço:

Bailinho da Portela. Data: Quinta-feira, dia 16 de janeiro. Horário: das 18h à meia-noite. Local: Espaço Marzipan. Endereço: Avenida Rio Branco, 251, 3º andar, Cinelândia (perto da saída Santa Luzia do metrô e em frente ao Cine Odeon). Entrada: R$ 25 (lista amiga e torcedores com camisa da Portela) / R$ 40 (público em geral). Os nomes para a lista amiga devem ser enviados para bailinhodaportela@prontorj.com.br, ou pelo direct do Instagram @bailinhodaportela.