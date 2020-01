Núbia Oliiver continua fora do carnaval: 'ostentação me desanimou'

Rio - Ainda não é dessa vez que Núbia Oliiver volta a pisar na avenida no carnaval. A modelo e influenciadora chegou a receber alguns convites de escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo mas decidiu se manter fora da folia por mais um ano.

"Tenho lembranças lindas e incríveis da minha história com o Carnaval. A avenida foi palco de muita felicidade na minha vida e sempre fui recebida com muito carinho pela comunidade e pelo público. Aliás, a festa é deles e para eles!", diz.

"Tenho recebido várias mensagens pelo meu Instagram com pedidos para que eu volte para avenida e lembranças de meus carnavais na Império Serrano no Rio de Janeiro e em outras escolas que desfilei entre Rio e São Paulo. Um tempo onde essa disputa de quem gasta mais, quem paga o melhor lugar, quem tem o corpo mais sarado para exibir na avenida nem existia desse jeito louco. A diversão deixada de lado em troca da ostentação acabou me desanimando de participar da festa”, finaliza Núbia, que já foi madrinha de bateria da Acadêmicos do Tucuruvi e posou sexy para as lentes do fotógrafo Nelson Miranda.