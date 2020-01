Gracyanne Barbosa capricha no decote no ensaio da Ilha

Rio - Gracyanne Barbosa marcou presença no ensaio da escola de samba União da Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, noite desta quarta-feira. A musa fitness é rainha de bateria da agremiação e deu show de samba na quadra da escola. Para a ocasião, Gracy apostou em um modelito bem brilhoso e com um decote enorme e invertido, que deixou seu abdômen sarado à mostra.

Gracyanne Barbosa - Reprodução Internet