Paula Bergamin aceita convite para desfilar no Império Serrano

Paula Bergamin terá duas grandes responsabilidades neste Carnaval: a bela, que é musa da Vila Isabel, também desfilará como musa no Império Serrano, escola pela qual estreou no Carnaval. " O Império Serrano foi a primeira escola a me receber. Eu fui muito feliz lá. Hoje, retorno à Verde e Branco de Madureira a convite do meu amigo Júnior Pernambucano, atual carnavalesco da escola. Espero somar com a comunidade e desta forma trazer o campeonato para Madureira, Império Serrano de volta ao Grupo Especial", revela Paula.



Na ocasião da sua apresentação, a musa foi recebida pela rainha de bateria Quitéria Chagas: "A gente se comunica o ano todo pelas redes sociais. Eu adoro a Quitéria e nossa relação é de respeito, cumplicidade, ela me recebeu com muito carinho. É uma grande rainha", elogiou a musa.