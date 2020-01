Musa da Porto da Pedra se inspira em enredo da escola para ensaio fotográfico

Com o enredo da Porto da Pedra para 2020 servindo de inspiração, a musa Anny Alves fez um ensaio muito especial pelas ruas de Salvador. Baiana, a musa de 29 anos que vive na Croácia, aproveitou os pontos turísticos da capital baiana para realizar as fotos. Isso porque a escola de São Gonçalo vai mostrar a história das tradicionais baianas, desde o surgimento - na época do Brasil Colônia e da escravidão - até criação das alas com essas folclóricas personagens, nos desfiles de Carnaval no Rio.



"Este é um momento muito especial para mim. Estou muito feliz e orgulhosa em poder representar a minha Bahia na Sapucaí com a Porto da Pedra e ser a única baiana legítima no posto de musa é ainda mais incrível. Fizemos as fotos em pontos turísticos de Salvador com a ideia de mostrar alguns dos lugares lindos da minha terra", falou a musa, orgulhosa.



A Porto da Pedra será a quarta escola a desfilar na sexta-feira de carnaval na Marquês de Sapucaí.