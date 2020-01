Luisa Sonza é apresentada como musa da Grande Rio

Rio - Luisa Sonza fez sua estreia como musa da Acadêmicos do Grande Rio na noite desta terça-feira. A cantora compareceu ao ensaio na quadra da escola de samba, na Baixada Fluminense. De shortinho, salto alto e um body bem coladinho, Luisa sambou muito e desceu até o chão.

"Meu primeiro dia e já me apaixonei por essa escola! @granderio que energia! Ainda tenho muito pra evoluir!! Obrigada, @davidbrazil, pelas dicas de samba!!! Ahahah E a toda comunidade de Caxias que me abraçou com tanto amor e me deu essa oportunidade tão incrível. Gratidão!", escreveu Luisa no Instagram.

Além do desfile na Marquês de Sapucaí, Luisa também vai marcar presença no Carnaval de São Paulo com seu bloco, que acontecerá no dia 16 de fevereiro.