Ocupação de hotéis no Rio para o carnaval já alcança 78,4%

Rio - A menos de um mês para o carnaval, a média de reservas confirmadas para o período nos hotéis do Rio de Janeiro atingiu 78,4%, aumento de mais de quatro pontos percentuais em comparação ao ano passado, de 74%.



De acordo com a pesquisa do Sindicato dos Meios de Hospedagens do Município do Rio de Janeiro (Hotéis Rio), os bairros mais procurados são Flamengo e Botafogo, com 89% dos quartos ocupados. Depois aparecem Barra da Tijuca e São Conrado, com 82%; centro, com 81%; Leme e Copacabana, 72%; e Ipanema e Leblon, com 71% de ocupação.



A sondagem revela que a maior parte dos turistas é oriunda de São Paulo, seguido por Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito Federal. Entre os turistas estrangeiros, a liderança é exercida pelos argentinos, enquanto os norte-americanos, italianos e franceses aparecem em segundo, terceiro e quarto lugares, respectivamente.



A pesquisa do Hotéis Rio mostra ainda que no período compreendido entre o Réveillon e o carnaval, a cidade do Rio de Janeiro tem 82% dos quartos ocupados. No ano passado, no mesmo período, a taxa alcançava 79,6%.