Gracyanne mostra samba no pé durante ensaio da União da Ilha

Rio - Gracyanne Barbosa, rainha de bateria da escola de samba União da Ilha, deu show durante o ensaio da agremiação na noite da última quarta-feira (29). À frente da bateria, a musa fitness fez o chão tremer mostrando que está com o samba no pé afiado.

Além do preparo físico e do molejo, Gracyanne também chamou atenção pelo look que estava usando: um body dourado, com transparências, que deixava em evidência seu corpo sarado.