Rio - O ensaio da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis contou com uma presença especial na noite desta quinta-feira. O craque do Flamengo Gabigol esteve no local para curtir a noite ao som da bateria da agremiação. Famosos como Nicole Bahls e Aline Riscado também estiveram na quadra da escola. Vale lembrar que Aline já foi apontada como affair de Gabigol.

