Aretuza Lovi sobre drag queens puxando blocos de Carnaval: 'é revolucionário'

São Paulo - Após um ano de muito trabalho, Aretuza Lovi marcou seu retorno às paradas musicais com I Love You Corote . O clipe, que vem anos depois do hit Catuaba, é carregado de forró, cor e dança, ingredientes essenciais em tudo produzido pela cantora e drag queen.

Galeria de Fotos Aretuza Lovi Divulgação Aretuza Lovi Divulgação Aretuza Lovi Divulgação

“I Love You Corote é o abre alas do meu novo projeto que, na verdade, será dividido em duas partes”, inicia Aretuza Lovi em entrevista ao Portal iG.

Reconhecida no universo pop, a artista fala sobre o que os fãs podem esperar do novo trabalho. “Vamos trazer com força essa referência de quem sou, falamos muito de pop, mas vivi uma cultura muito forte do norte e nordeste, que foram lugares onde morei, que tive contato com grandes bandas de forró... Chegou a hora de trazer minha verdade”.

Em continuidade, ela declarou: “O EP trará muita brasilidade, música popular... ele vai falar de amor, mas de maneira diferente. Na maioria das vezes, a gente ouve muita música de amor atrelada à sofrência, nós vamos falar de amor dançando e se divertindo”.

Ao falar de parcerias, a drag queen faz mistério. Segundo ela, algumas já foram confirmadas, mas os nomes apenas virão em um futuro próximo. Dissertando sobre o perfil dos artistas com quem colaborou para o projeto, ela se anima.“Acho que vai dar uma boa causada. São parcerias que a galera não espera acontecer”.

Hit do Carnaval 2020?

Dançante, unindo o beat do brega ao funk, a música da artista chega às paradas em uma época de disputa, onde há uma corrida para conquistar o título de hit do Carnaval 2020.

Questionada se houve estratégia para isto, ela nega, mas também não rejeita a ideia de ser eleita. “Não fizemos com essa intenção. Gosto de fazer com as coisas com amor, essa música foi uma entrega emocionante. Se vai ser hit, eu não sei”.

Com o nome de uma bebida em sua música, a cantora nega que tenha recebido algum dinheiro para isso ou que seja um merchan. “Em nenhum momento a Corote me patrocinou, fechamos uma parceria pós-clipe agora. Fiz porque gosto. Olho as minhas gays na rua tomando Corote e sinto... é meu universo vivo”, declara ela, que acrescenta. “Tanto que se você olhar no clipe, não têm um rótulo de Corote”.

Falando em folia, pela primeira vez a artista será principal atração de um bloco. Indagada sobre o que isso significa, ela pondera. “É uma responsabilidade muito grande, mas é tão prazeroso. Se estou ali é porque mereço e quero dar a minha voz para uma multidão. É muito mais do que estar cantando, é estar representando nosso meio, nosso vale [dos homossexuais]... E que tenhamos mais espaço para fazer isso no futuro”.

Em seguida, reflete: “De uns anos para cá nós [drags] temos conseguido [mais espaço], ter drag queens puxando grandes blocos de Carnaval é muito revolucionário. Há alguns anos eramos alvos de chacotas, agora somos as estrelas do Carnaval”.

O futuro

Focada na divulgação de I Love You Corote, Aretuza Lovi não faz grandes promessas, mas adianta que uma turnê “surreal” está por vir e que 2020 será um ano de “correr atrás dos sonhos”.