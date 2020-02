Folia sustentável! Cerveja lança latas em edição especial para o Carnaval

Rio - Pensando na sustentabilidade e na comodidade dos foliões, a Cerveja Therezópolis estará presente no Carnaval de uma forma diferente. A Therezópolis Gold, uma Premium Lager vencedora de vários prêmios, virá para os dias de folia com uma nova roupagem: em lata. Para a edição comemorativa, a Ball apostou em uma tecnologia especial "glow in the dark", um verniz que faz a lata brilhar no escuro.



As latinhas serão uma exclusividade do Camarote Rio Exxperience, produzido pela Barizon Entretenimento, em uma parceria inédita com a Therezópolis e com a Ball. As marcas se uniram nesse projeto não apenas para atender aos foliões, mas também para deixar uma mensagem de consciência ambiental. "Além de toda a praticidade, pensamos na lata também pela questão do consumo consciente, já que elas são as embalagens mais recicladas do mundo", comenta Carla Soares, gerente de marketing da Arbor Brasil, marca que detém a Cerveja Therezópolis.



Leves, versáteis e fáceis de transportar, as latinhas tem sido cada vez mais utilizadas, principalmente quando se trata de grandes eventos, como o Carnaval. A edição especial das THZ Gold faz parte do movimento #vadelata.



"Estamos há 10 anos no Carnaval com atitudes sustentáveis na Sapucaí e apresentamos este formato para Therezópolis e Ball, que se uniram numa experiência única. Tenho certeza que será o início de um movimento muito positivo no carnaval carioca", comenta Barizon, diretor criativo da Barizon Entretenimento e idealizador do camarote Rio Exxperience.