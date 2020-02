Cordão da Bola Preta se apresenta no Imperator

Rio - O carnaval chega mais cedo ao Méier. o bloco mais tradicional e querido do Brasil, o Cordão da Bola Preta promove um baile animado no Centro Cultural João Nogueira – Imperator, dentro do projeto Quartas Brasileiras, no dia 19 de fevereiro, às 16h. Este será o quarto baile pré-carnaval com o bloco, que lotou a casa nas edições anteriores.



Comemorando seus 102 anos agora em 2020, sempre na defesa do tradicional carnaval carioca, o Bola Preta leva o público para cair na folia ao som de marchinhas consagradas como “Mamãe, eu quero”, “A jardineira”, “Me dá um dinheiro aí”, “Alá-lá-ô” e, claro, "A marcha do Cordão da Bola Preta", considerada o hino da agremiação, composta por Nelson Barbosa e Vicente Paiva.



E, para animar ainda mais, vai ter concurso de fantasias. Vale caprichar no look porque haverá premiação para três categorias: a fantasia mais bonita, a mais original e a mais engraçada.







Serviço:



Cordão da Bola Preta no Quartas Brasileiras. Rua Dias da Cruz 170, Méier. Data: 19 de fevereiro (quarta-feira), às 16h. Contato: (21) 2597-3897. Classificação etária: Livre. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada). Lotação da casa: 724 lugares.