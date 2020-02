Bailinho da Portela recebe Fanfarra Black Clube, Só Damas e Tabajara do Samba nesta quinta-feira

Rio - A terceira edição do Bailinho da Portela vai agitar o Espaço Marzipan, na Cinelândia, nesta quinta-feira, a partir das 18h, com apresentação da Fanfarra Black Clube, roda de samba e bateria da Portela. Com formato inovador e ares de happy hour, o evento resgata os míticos carnavais de salão do Rio, além de oferecer uma experiência única sobre a cultura carioca.



Formada em 2014, a Fanfarra Black Clube, conhecida pelo naipe variado de instrumentos de sopro e percussão, promete sacudir o público com repertório amplo, sempre em ritmo de carnaval, passando por Tim Maia, Amy Winehouse, Pharrell Williams, Jorge Ben Jor, Marvin Gaye e outros ícones. A performance contará, ainda, com a participação da cantora Bruna Barros.



O grupo Só Damas, composto só por mulheres, homenageia Beth Carvalho, Dona Ivone Lara, Leci Brandão, Clara Nunes e outras estrelas do samba e da MPB na abertura da festa, dividindo espaço com o DJ João Rodrigo, revelação da noite carioca.



Ritmistas e passistas da Portela vão encerrar a festa em grande estilo, ao som de sambas-enredos antológicos da Azul e Branco. O destaque maior do repertório será "Guajupiá, Terra Sem Males", com o qual a agremiação de Oswaldo Cruz e Madureira disputará o 23º título de sua história.



Outro grande momento será entrega das faixas de musos do Bailinho para o músico e agitador cultural Tarcísio Cisão e a atriz Karen Julia. Para dar ainda mais charme ao evento, o público terá glitter, purpurina e maquiagem gratuitamente num estande exclusivo, com a presença de maquiadores profissionais. Tudo isso num belíssimo salão art déco da década de 1940. E o melhor: torcedores com camisa da Portela e pessoas fantasiadas pagam apenas R$ 25. O Espaço Marzipan fica na Avenida Rio Branco, 251, 3º andar, Cinelândia (ao lado do metrô).

SERVIÇO

Bailinho da Portela. Data: Quinta-feira, dia 6 de fevereiro. Horário: das 18h à meia-noite. Local: Espaço Marzipan. Endereço: Avenida Rio Branco, 251, 3º andar, Cinelândia (perto da saída Santa Luzia do metrô e em frente ao Cine Odeon). Entrada: R$ 25 (lista amiga, pessoas fantasiadas e torcedores com camisa da Portela) / R$ 35 (público em geral). Os nomes para a lista amiga devem ser enviados para o direct do Instagram @bailinhodaportela