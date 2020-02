Ateliê Bonifácio inova e prepara fantasias para a Folia

Espaços colaborativos vieram para ficar e no Centro do Rio de Janeiro quem comanda 15 estilistas no coração da boêmia Carioca, na Lapa, é Ju Bonifácio, que empresta seu sobrenome para local cultural.“Aqui no espaço Bonifácio eu sempre digo uma coisa: o talento tem lugar e protagonismo negro mais ainda”, afirma Ju, que fala das novidades do Ateliê Bonifácio para o Carnaval deste ano.“Aqui realizamos sonhos. O cliente pensa a fantasia e a gente faz. Como estamos no Centro do Rio a galera chega aqui do escritório direto para o bloco”, brinca Ju Bonifácio, que ainda vende no local uma cervejinha gelada e já faz o esquenta de qualquer folia.“A novidade desse Carnaval é o metalizado. Temos vários detalhes para compor qualquer look. Do mais recatado ao mais ousado e rebrilhante possível”, Juliana, que não dispensa uma purpurina.“Eu amo dourado e essa correta com tudo. Os adereços oi enfeitesDe cabeça vieram para ficar. Fazemos de Frida Kahlo a Carmen Miranda e não pode faltar as sereias e turbantes afro”, conta Ju Bonifácio, que estará do dia 14 a 21 de fevereiro, no quinto andar do Botafogo Praia Shopping, com 7 de seus estilistas fazendo produções e vendendo artigos para o Carnaval .