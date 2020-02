Mais de 20 blocos de rua agitam o domingo no pré-carnaval do Rio

Rio - A festa do pré-carnaval de rua continua neste domingo, onde mais de 20 blocos desfilam em vários pontos da cidade. O destaque fica por conta da estreia de Claudia Leitte na folia de rua do Rio, com o bloco Carnaval Square. No final do texto, confira a lista completa dos cortejos.

O bloco da Claudinha começa seu desfile às 9h na Avenida Presidente Antônio Carlos, no Centro do Rio, onde milhares de foliões já se concentram. No acesso ao local, policiais militares revistam frequentadores e trabalhadores para evitar objetos proibidos, como arma de fogo, objetos cortantes e armas brancas, entre outros.

Galeria de Fotos PM faz barreira e revista quem chega para acessar área do bloco Carnaval Square, de Claudia Leiite, no Centro do Rio Cleber Mendes PM faz barreira e revista quem chega para acessar área do bloco Carnaval Square, de Claudia Leiite, no Centro do Rio Cleber Mendes PM faz barreira e revista quem chega para acessar área do bloco Carnaval Square, de Claudia Leiite, no Centro do Rio Cleber Mendes

O Carnaval Square, que pode atrair um milhão de pessoas, foi escolhido como o evento teste das barreiras de segurança da Polícia Militar, que promete detectores de metal para coibir a entrada de objetos perigosos. Na dispersão dos megablocos, a PM vai retirar as barreiras para evitar tumulto.



Veja a lista completa de blocos de rua deste domingo

Centro

Carnaval Square (Claudia Leitte)

Horário: 9h - 12h

Bairro: Centro

Concentração: Av. Presidente Antônio Carlos

Multibloco (ensaio técnico)

Horário: 9h - 13h

Bairro: Centro

Concentração: Av. Gomes Freire, 371

Chinelo de Dedo

Horário: 16h - 20h

Bairro: Centro

Concentração: Rua do Mercado, 23

Fala Meu Louro

Horário: 17h - 20h

Bairro: Santo Cristo

Concentração: Rua Waldemar Dutra, 19

Zona Norte

Bloco das Gambas

Horário: 18h - 20h

Bairro: Rio Comprido

Concentração: Rua Aristídes Lôbo, 217



Foliões do Rio

Horário: 15h - 19h

Bairro: Ilha do Governador

Concentração: Praça Jerusalém, s/n



Banda da Saens Pena

Horário: 19h - 21h

Bairro: Tijuca

Concentração: Praça Saens Peña, 61

Banda Infantil Bigodinho Esticado

Horário: 11h - 15h

Bairro: Méier

Concentração: Rua Adriano, 300



Bloco O Fervo

Horário: 16h - 22h

Bairro: Estácio

Concentração: Rua Prof. Quintino do Vale

Xodó da Piedade

Horário: 17h - 22h

Bairro: Piedade

Concentração: Rua Silvana



Vemcabrocha

Horário: 12h - 18h

Bairro: Tijuca

Concentração: Rua Espirito Santo Cardoso



Banda Cultural do Jilo

Horário: 14h - 20h

Bairro: Tijuca

Concentração: Rua Pinto de Figueiredo

Zona Sul



Me Esquece

Horário: 10h - 14h

Bairro: Jardim Botânico

Concentração: Rua Pacheco Leão



Hipnotizados

Horário: 9h - 14h

Bairro: Ipanema

Concentração: Av. Vieira Souto, 298



Favela Brass

Horário: 8h - 14h

Bairro: Laranjeiras

Concentração: Largo do Machado

Mini Seres do Mar

Horário: 10h - 12h

Bairro: Laranjeiras

Concentração: Rua Gen. Glicério, 445

Alegria Sem Ressaca

Horário: 9h - 12h

Bairro: Copacabana

Concentração: Av. Atlântica com a República do Peru

Zona Oeste



Me Chama

Horário: 10h - 13h

Bairro: Barra da Tijuca

Concentração: Av. Lúcio Costa, s/n

Morde & Pica Toda Hora

Horário: 16h - 22h

Bairro: Jacarepaguá

Concentração: Rua Jorge Farai

Banda Amigos da Barra

Horário: 15h - 18h

Bairro: Barra da Tijuca

Concentração: Av. Lúcio Costa, 3.350