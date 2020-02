Bloco da cantora Cláudia Leitte lota Centro do Rio

Rio - Foliões lotam desde às 6h da manhã o Centro do Rio de Janeiro, na Avenida Antônio Carlos, próximo à Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), para o desfile do bloco Carnaval Square, comandado pela cantora Cláudia Leitte. A artista convidou a bateria da Beija-Flor de Nilópolis e a Nova Orquestra para a apresentação.



Equipes da Polícia Militar atuam em 23 pontos de acesso, fazendo a revista do público e vendedores ambulantes. Não é permitida entrada com materiais perfurocortantes, garrafas de vidro e sprays. O uso de detectores de metal nas entradas está previsto para começar às 9h.

#Carnaval2020

Você que vai curtir a estreia do bloco da @ClaudiaLeitte no #Rio, colabore com a @PMERJ!

Nossos policiais militares realizam abordagens e revistas preventivas, visando coibir a ação de criminosos e, acima de tudo, garantir a segurança dos cidadãos de bem.#PMERJ pic.twitter.com/b3krg21zqE — PMERJ (@PMERJ) February 9, 2020



Diversas pastas da prefeitura do Rio também acompanham o evento. Um drone sobrevoa a festa e manda imagens em tempo real para o gabinete de crise no Centro de Operações da prefeitura. O secretário de Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos, Felipe Michel, orienta os foliões para melhor maneira de aproveitar a festa.



"Evitar a selfie, o telefone celular, colocar o telefone celular na parte interna. Evite relógio, cordão. Cada vez mais as pessoas precisam se conscientizar, para que possam ter um carnaval de alegria, paz e segurança", disse. Diversas pastas da prefeitura do Rio também acompanham o evento. Um drone sobrevoa a festa e manda imagens em tempo real para o gabinete de crise no Centro de Operações da prefeitura. O secretário de Envelhecimento Saudável, Qualidade de Vida e Eventos, Felipe Michel, orienta os foliões para melhor maneira de aproveitar a festa.

* Sob supervisão de Adriano Araújo