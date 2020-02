Rio recebe três vezes mais foliões no pré-carnaval

Rio - Sol, calor, hotéis cheios e muita alegria por toda cidade. Esse é o Rio que todos querem. Para o pré-carnaval Rio 2020, a novidade foi o bloco da cantora Claudia Leitte que sozinha atraiu 120 mil pessoas neste domingo, ao centro do Rio.



Dados confirmam que o público da folia carioca triplicou comparando com o primeiro final de semana da folia de 2019, que embalou 90 mil pessoas, aos mais de 270 mil cariocas e turistas que curtiram os 37 blocos que foram às ruas neste final de semana de 2020.



“Comemoro hoje os números deste fim de semana, com uma verdadeira multidão na estreia da Claudia Leitte no nosso carnaval e na tradicional Banda de Ipanema. Os números eram otimistas, mas já superamos as expectativas, dando a certeza de que o carnaval carioca é um verdadeiro sucesso. Parabenizo o trabalho da coordenação dos órgãos públicos municipais e de toda a equipe da Riotur nas ruas e o empenho da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros pela atuação e eficiência. Tudo está transcorrendo bem e estou feliz em saber que o cinturão de segurança, ideia que venho defendendo há dois anos, deu certo! O Rio de Janeiro respira Carnaval e esses dias de blocos já mostraram a grandiosidade da nossa festa. O Carnaval do Rio é incrível, e não é por acaso que a nossa cidade está lotada e é o destino número um durante esse período”, festeja Marcelo Alves, presidente da Riotur.



Na última sexta, três blocos agitaram o centro do Rio. O bloco do Bancários, bloco Harmonia e Badalo de Santa Teresa reuniram cerca de 3 mil foliões.



Os destaques deste sábado ficaram por conta Desliga da Justiça, Imprensa que eu Gamo, Banda de Ipanema, GB Bloco e Spanta Neném. Foram mais de 100 mil foliões em apenas um dia de blocos.



Já neste domingo além do Carnaval Square de Claudia Leitte, a cidade contou com o Me Esquece, no Jardim Botânico, com 5 mil pessoas e a Banda Amigos da Barra, na Barra da Tijuca, com 30 mil pessoas.



“Isso é só o começo de muitos dias de folia para cariocas e turistas”, ressalta Marcelo Alves.