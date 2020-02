Veja dicas para cuidar da pele nos dias de folia

Rio - O feriado prolongado mais agitado do ano está chegando e os foliões se preparam para aproveitar os dias de folia da melhor forma, sendo eles viajando para praia, campo, participando de blocos de ruas, festivais, clubes, ou até mesmo um ambiente mais tranquilo com familiares e amigos.



Com o verão em seu ápice, durante a empolgação, muitas vezes nos esquecemos de nos proteger da exposição excessiva ao sol, que pode causar queimaduras, irritações, além de aumentar o risco de câncer de pele. De acordo com o INCA, o câncer de pele não melanoma é o mais frequente no Brasil e corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país.



Segundo a Médica Dermatologista e Professora Doutora do curso de Medicina do Centro Universitário de João Pessoa (Unipê), Joanne Ferraz, o passo mais importante para cuidar da pele é o uso de filtro solar. “Existe uma grande variedade de protetores solares disponíveis no mercado, com diferentes apresentações. A escolha deve ser orientada, sempre que possível, por um especialista”, diz.



Em geral, segundo Joanne, recomenda-se o uso de filtros com FPS mínimo de 30 (UVB) e que também ofereçam proteção UVA. “O protetor solar deve ser aplicado 15 a 30 minutos antes da exposição solar, e deve ser reaplicado a cada 2 a 3 horas ou após imersão em água. Para garantir o uso da quantidade correta do produto, a aplicação inicial pode ser feita em dupla camada, isto é, aplica-se o produto normalmente na pele e reaplica-se logo em seguida”, conta. O mesmo deve ser feito em dias nublados.



Para garantir que a fotoproteção seja adequada, além do filtro solar, Joanne recomenda a utilização de proteção física ou mecânica, como roupas, chapéus, bonés e óculos escuros, bem como procurar abrigar-se em sombras naturais ou artificiais. E é recomendável evitar ao máximo a exposição solar no período de 9h e 15h.



Para quem prefere optar por hidratantes e cremes de proteção solar, é importante observar se o produto possui FPS mínimo de 30 (proteção UVB) e com proteção UVA (o FP-UVA deve ser no mínimo 1/3 do valor do FPS). Do contrário, será necessário usar medidas complementares de proteção solar.



“O ideal é que seja feita uma avaliação pelo dermatologista, que indicará quais produtos e cuidados são mais adequados para cada tipo de pele”, enfatiza Joanne. De uma maneira geral, após um dia intenso de folia, orienta-se realizar a limpeza da pele com produtos leves, hidratá-la com produtos adequados e, nos períodos de maior exposição solar, evitar o uso daqueles que possam causar irritação.



Se você não se precaveu e está sofrendo com queimadura, fique calmo que existem formas de remediá-las. Segundo a professora, as queimaduras superficiais podem ser aliviadas com o emprego de compressas frias ou hidratantes sem perfume, produtos com ação calmante ou mesmo vaselina líquida. “Além disso, é fundamental a ingestão adequada de líquidos e a fotoproteção. Queimaduras extensas ou não superficiais requerem avaliação médica”, reforça Joanne.