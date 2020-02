Rio - O carnaval está chegando. Além de pensar na fantasia, não se esqueça que as unhas também podem entrar no clima da folia. A nail designer Marcia Câmara traz algumas inspirações para você entrar no clima carnavalesco.

Galeria de Fotos Unhas também podem entrar no clima da folia com glitter e pedrarias Divulgação Unhas também podem entrar no clima da folia com glitter e pedrarias Divulgação Unhas também podem entrar no clima da folia com glitter e pedrarias Divulgação Unhas também podem entrar no clima da folia com glitter e pedrarias Divulgação



A profissional deu opções de alongamentos encapsulados. Esta técnica não precisa esmaltar. Perfeita para esta época de muita praia, piscina, sol, filtro solar e bloquinhos, já que suas unhas não irão amarelar e nem descascar.



"Com o alongamento encapsulado, as unhas sempre estarão brilhantes e lindas, sempre com aspecto de novinhas", diz Márcia.



Ainda de acordo com Márcia no carnaval brilho, glitter e muitas pedrarias dão o tom. "As minhas clientes usam brilho o ano todo, imagina no carnaval", disse a expert.



A profissional deu opções de alongamentos encapsulados. Esta técnica não precisa esmaltar. Perfeita para esta época de muita praia, piscina, sol, filtro solar e bloquinhos, já que suas unhas não irão amarelar e nem descascar."Com o alongamento encapsulado, as unhas sempre estarão brilhantes e lindas, sempre com aspecto de novinhas", diz Márcia.Ainda de acordo com Márcia no carnaval brilho, glitter e muitas pedrarias dão o tom. "As minhas clientes usam brilho o ano todo, imagina no carnaval", disse a expert.